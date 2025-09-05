Sjuksköterska
Kirurgavdelning G och H, Värnamo sjukhus
Välkommen till kirurgen i Värnamo! Vi behöver förstärkning med en ny kollega till oss.
Rollen som sjuksköterska
Arbetet är omväxlande och stimulerande där den ena dagen inte är den andra lik. Som sjuksköterska utvecklas du av mångfacetterade arbetsuppgifter, som den breda kirurgiska akutvården innebär.
Vi arbetar tvärprofessionellt och strävar efter att ge patienten högsta vårdkvalitet. Ditt arbete sker i nära samarbete med övriga professioner. Som sjuksköterska innebär arbetet att du får planera, leda och organisera omvårdnadsarbetet tillsammans med patient och övriga professioner.
Din blivande arbetsplats
Kirurgkliniken är en länsklinik med verksamheter i både Jönköping, Eksjö och Värnamo. I Värnamo har vi två vårdenheter i slutenvården med olika inriktningar mot kirurgiska specialiteter. I Värnamo finns även en kirurg/endoskopimottagning, där undersöks och behandlas patienter inom övre/nedre gastroenterologi, allmän kirurgi, buk- och bröstplastik samt endokrinologi. Vi har också en stomimottagning. Våra lokaler på vårdavdelningarna är välplanerade och moderna och vi arbetar med patienten i fokus. Här arbetar du tillsammans med både erfarna kollegor och nya medarbetare, alla med stort engagemang.
Läs mer om kirurgkliniken här: Kirurgkliniken som arbetsplats, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/Kirurgkliniken/)
Din profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med ett genuint intresse för människor och som ständigt har patienten i fokus. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete på sjukhus men det är inget krav. Du trivs på en arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med blandade arbetsuppgifter i ett varierat tempo. Det är därför viktigt för oss att du är en flexibel person med ett trevligt bemötande och har en god förmåga att strukturera ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid egenskaper som samarbetsförmåga och personlig lämplighet. För oss är professionell inställning, ansvarstagande, gott bemötande och patientsäkerhet alltid aktuella och prioriterade frågor.
Vårt erbjudande till dig
Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid. Vi använder oss av ISP-schema där du själv har en viktig roll i schemaplaneringen. På intervjun berättar vi mer om fördelarna med att jobba på ett akutsjukhus som är både stort och litet på samma gång - du kan både utmanas och utvecklas i din profession. Många av våra medarbetare har varit hos oss länge och bidrar med stor trygghet och kunskapsöverföring till nyare medarbetare. Vid anställning tilldelas du en mentor som följer dig under ditt första år hos oss. Under året har man kontinuerlig avstämning och utvärdering med mentorn.
Kompetensutveckling och olika karriärmöjligheter är andra viktiga områden vi lyfter under intervjun. Vi arbetar aktivt med regelbundna internutbildningar för att stärka kompetensen.
Vi ser fram emot att berätta mer under en intervju hos oss!
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Kontaktuppgifter:
Välkommen att kontakta vårdenhetschef:
Jennie Kobb, tel: 010-24 472 55, jennie.kobb@rjl.se
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 26 september 2025. Varmt välkommen med din ansökan! Vi arbetar med löpande urval under ansökningstiden, så visa ditt intresse så snart som möjligt. Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida:
Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
