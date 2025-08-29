Sjuksköterska
2025-08-29
Om oss
Välkommen till Capio Vårdcentral - där erfarenhet möter engagemang och där det finns en stark teamkänsla.
Hos oss har vi samlat all vår kunskap under ett och samma tak - och det märks! Med en personalstyrka på runt 40 medarbetare och många års samlad erfarenhet av primärvård är vi ett tryggt, kompetent och glatt gäng som tillsammans gör skillnad för våra cirka 9 300 listade patienter - varje dag, genom hela livet.
Vi håller till i nyrenoverade, ljusa lokaler på Simrishamns sjukhus, med gott om parkeringsplatser för dig som kommer med bil. Här finns det mesta - och lite till! Vi erbjuder allt från läkarmottagning, sjuksköterskemottagning och distriktssköterskemottagning till specialiserade mottagningar för astma/KOL, diabetes, demens, äldre, blodtryck och barn. Vi har eget lab, barnmorskemottagning, BVC, familjecentral, psykolog, kurator och dietist.
Och som grädde på moset har vi en stor rehabenhet med fysioterapeuter - och en egen bassäng! Här bubblar det av aktivitet, både i vattnet och på land.
Din roll
Är du sjuksköterska och sugen på havsluft, härliga kollegor och ett jobb där du gör skillnad varje dag?
Vi behöver nu förstärka vårt team och söker vi en ny kollega - en sjuksköterska som vill bli en del av vårt härliga gäng på Capio vårdcentral i Simrishamn!
Här jobbar vi tillsammans i en trygg och utvecklande miljö, där skratt, samarbete och engagemang är lika viktiga som stetoskop och journaler. Vi tror på att vård blir bäst när den ges med både hjärta och hjärna - och gärna med lite glädje på köpet.
Som sjuksköterska hos oss får du ett omväxlande och stimulerande arbete där du möter patienter i alla åldrar och livssituationer. Du gör självständiga bedömningar, ger råd via telefon, chatt och på mottagningen - och är en viktig del i vårt dagliga teamarbete där vi tillsammans med läkare och andra kollegor gör medicinska bedömningar av icke akuta patienter. Det är ett jobb där du får använda din kompetens fullt ut, fatta egna beslut och samtidigt känna att du aldrig står ensam.
Vi erbjuder dig ett spännande och varierande arbete med goda möjligheter till utveckling. Hos oss är det högt i tak, låga trösklar och en ständig strävan efter att göra vården bättre för våra medborgare. Så om du är sjuksköterska och vill jobba på en plats där både du och dina idéer tas på allvar - då tycker vi att du ska höra av dig!
Vi erbjuder dig
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du får en arbetsplats där idéer får ta plats och där du är med och gör skillnad varje dag.
Vi erbjuder en positiv och utvecklande miljö med fullt fokus på våra patienter. Vår vårdcentral styrs lokalt, vilket betyder att beslutsvägarna är korta och att du som medarbetare har stort inflytande. Här är engagemang och delaktighet inte bara ord - det är en del av vår vardag.
Samtidigt har vi tryggheten i att vara en del av en större organisation som ger stöd, inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte. Du får det bästa av två världar - det lilla sammanhanget där du är viktig, och det stora nätverket som ger dig kraft att växa.
Dessutom erbjuder vi även följande:
• Kollektivavtal * Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårdsbidrag * Frukost varje dag * Nätverk inom ditt område * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Vi letar efter dig som är legitimerad sjuksköterska och har några års erfarenhet i bagaget. Om du dessutom är distriktssköterska eller har jobbat på vårdcentral tidigare - då blir vi extra glada! Men viktigast av allt är att du är trygg i både dig själv och din yrkesroll, och att du har ett genuint patient fokus i allt du gör.
Du är noggrann, flexibel och har lätt för att växla tempo beroende på vad dagen bjuder på. Du gillar att ta initiativ, är en lagspelare som gärna samarbetar och har förmågan att strukturera och prioritera även när det är mycket på gång. Vi söker dig som är tydlig, förtroendeingivande och som alltid strävar efter att leverera vård med hög kvalitet - både i det lilla och det stora.
Låter det som du? Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt - vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Inför en tillsvidareanställning tillämpar vi alltid provanställning.
Vi ser fram emot att höra från dig - varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
