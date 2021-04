Sjuksköterska - Region Jönköpings län - Sjuksköterskejobb i Värnamo

Region Jönköpings län / Sjuksköterskejobb / Värnamo2021-04-07Öron- näs- och halsmottagnigen VärnamoVi sökerVi söker dig som är sjuksköterska med intresse för öron-, näs- och halssjukvård.Tjänsten är ett vikariat till 2022-08-31 med tillträde 1/9 eller enligt överenskommelse. Vikariatet är på heltid men tjänstgöringsgrad kan diskuteras.Vi erbjuder digVi är en verksamhet som strävar efter att ständigt utvecklas och förbättras för att höja kvalitén på omhändertagandet av våra patienter. Vi vill verka för ett gott arbetsklimat där vi ser allas delaktighet som viktig. Du blir del av en arbetsgrupp med god gemenskap, där vi värdesätter varandras kunskaper.Det här får du arbeta medSom sjuksköterska på våra mottagningar får du arbeta med telefonrådgivning, kallning av patienter, remisshantering samt assistera läkare på mottagning. Då vi är en länsklinik innebär tjänsten arbete på alla våra mottagningar med basplacering i Värnamo.För att du ska trivas hos ossDu har god samarbetsförmåga och förmåga att organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och trivs med varierande arbetsuppgifter. Du är kvalitetsmedveten, tar initiativ och ansvar för egna arbetsuppgifter men även för helheten. Du är trygg i din yrkesroll och har framåtanda med intresse för utveckling och lärande. Hos oss blir du en del av ett team, samtidigt som du måste kunna arbeta självständigt. Erfarenhet från mottagningsarbete och journalsystemet Cosmic är meriterande. Meriterande är även tidigare erfarenhet från öronsjukvård. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Körkort är ett krav.Så här gör du om du är intresseradUpplysningar om tjänsten lämnas av vårdenhetschef Karolina Adam, 010-242 51 32.Vill du vara med? Välkommen med din ansökan via länken nedan. Sista ansökningsdag är 25/4Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under rekryteringsprocessen.Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.Öron-, näs- och halskliniken är en länsklinik, vilket innebär att vi bedriver verksamhet på tre sjukhus i länet. Kliniken består av olika mottagningsenheter; öron-, näs-, halsmottagningar, sömnapnémottagningar, audionommottagningar samt en hörselteknisk avdelning. På länssjukhuset Ryhov finns vår akuta verksamhet och våra slutenvårdsplatser. Vår målsättning är att erbjuda specialistvård med god kvalitet och tillgänglighet.Varaktighet, arbetstidTidsbegränsad, 100%, Tillträde 2021-09-01 till 2022-08-31 -2021-04-07Fast lön. Kollektivavtal finns.Sista dag att ansöka är 2021-04-25REGION JÖNKÖPINGS LÄN5676423