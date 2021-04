Sjuksköterska - Capio Sverige AB - Sjuksköterskejobb i Simrishamn

Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Simrishamn2021-04-05Capio Närsjukvård erbjuder primärvård inom allmänmedicin och specialistsjukvård på uppdrag av 13 landsting och regioner. Vi har mottagningar på drygt 100 platser från Ystad i söder till Umeå i norr. Utöver ett brett utbud av tjänster inom primärvård erbjuder vårdcentralerna närliggande tjänster som exempelvis barnhälsovård och mödravård, arbetsterapi och fysioterapi. Dessutom erbjuds specialistsjukvård inom bland annat urologi, kardiologi, allmänkirurgi och ortopedi vid ett flertal av Capio Närsjukvårds enheter.Vill du arbeta i vårt team?Capio Novakliniken Gärsnäs är en vårdcentral belägen i Gärsnäs, på landsbygden, i hjärtat på Österlen. Vi är en mindre verksamhet med 3 800 listade patienter, och en medarbetargrupp på 15 personer. Förutom våra läkare har vi distriktssköterskor, sjuksköterskor med olika specialiteter, undersköterskor, medicinska sekreterare och samtalsterapeut m.fl.2021-04-05Vi söker nu en sjuksköterska för arbete på vårdcentralen.Du kommer arbeta med sedvanligt mottagningsarbete, rådgivning genom telefon och chatt. Vi erbjuder dig en positiv och utvecklande arbetsplats med tydligt patientfokus. Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktigt från medarbetare vilket leder till korta beslutsvägar. Samtidigt finns en större organisation i bakgrunden som ger stöd och möjlighet till utveckling och erfarenhetsutbyte.Vi söker dig som är leg. sjuksköterska och som gärna har erfarenhet av att arbeta på vårdcentral. Du är van vid att arbeta självständigt är trygg i din yrkesroll och intresserad av att ge en hög medicinsk kvalité. Vi ser gärna att du är ansvarstagande och har en god organisationsförmåga. Du gillar utmaningar och vill vara delaktig i vårdcentralens utveckling.Övrig informationTill Gärsnäs finns bra trafikförbindelser, både buss och tåg stannar på orten.Vikariatet sträcker sig under en längre tid.Capio - Nordens största privata vårdgivareCapios vision är att förbättra hälsan för människor varje dag. Vi vill göra skillnad för våra patienter genom att se, lyssna och finnas här - idag och genom hela livet. Våra medarbetare är viktiga för oss och vi vill ge dem kraften att finnas där för våra patienter men också för att utveckla vården i stort. I vårt dagliga arbete jobbar vi utifrån våra värderingar: Quality, Empowerment, Innovation och Social responsibility. De hjälper oss att uppfylla vårt patientlöfte om att vara en pålitlig partner - närvarande och nytänkande. Tillsammans förbättrar vi folkhälsan - en individ i taget!Capio erbjuder ett brett och högkvalitativt vårdutbud genom våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge och Danmark. Våra patienter kan även få hjälp via våra digitala tjänster. Capio är sedan 2018 en del av Ramsay Santé - en ledande vårdgivare med 36 000 medarbetare i sex länder. För mer information, besök capio.se.Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.Varaktighet, arbetstid80-100%. Tillträde: Efter överrenskommelse VisstidsanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-11Capio Sverige AB5671874