Sjuksköterska - Vikariat

Mottagningen är belägen centralt på Södermalm. Nära till kommunikationer, både till T-banan Zinkensdamm och pedeltåget Stockholm Södra. Vi är en digifysiska vårdcentraler med ca 34 anställda som har ansvar för våra drygt 11 000 listade patienter. Vår ambition är att erbjuda vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet och service för alla åldrar.
Läs mer om oss:
Capio Vårdcentral Södermalm | Capio
Din roll
Vi behöver en sjuksköterska som kan komma in på ett vikariat från NU till augusti -26!
Här jobbar vi tillsammans i en trygg och utvecklande miljö, där skratt, samarbete och engagemang är lika viktiga som stetoskop och journaler. Vi tror på att vård blir bäst när den ges med både hjärta och hjärna - och gärna med lite glädje på köpet.
Som sjuksköterska hos oss får du ett omväxlande och stimulerande arbete där du möter patienter i alla åldrar och livssituationer. Du gör självständiga bedömningar, ger råd via telefon, chatt och på mottagningen - och är en viktig del i vårt dagliga teamarbete där vi tillsammans med läkare och andra kollegor gör medicinska bedömningar av icke akuta patienter. Det är ett jobb där du får använda din kompetens fullt ut, fatta egna beslut och samtidigt känna att du aldrig står ensam.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du får en arbetsplats där idéer får ta plats och där du är med och gör skillnad varje dag.
Vi erbjuder en positiv och utvecklande miljö med fullt fokus på våra patienter. Vår vårdcentral styrs lokalt, vilket betyder att beslutsvägarna är korta och att du som medarbetare har stort inflytande. Här är engagemang och delaktighet inte bara ord - det är en del av vår vardag.
Samtidigt har vi tryggheten i att vara en del av en större organisation som ger stöd, inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte. Du får det bästa av två världar - det lilla sammanhanget där du är viktig, och det stora nätverket som ger dig kraft att växa.
Dessutom erbjuder vi även följande:
Kollektivavtal
Närvarande chef
Kompetensutveckling, både internt och externt
Frukost varje dag
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med några års erfarenhet, är trygg i både person och profession samt har ett patientfokuserat arbetssätt. Du måste ha erfarenhet för arbete i primärvården.
Du är noggrann, flexibel och har lätt för att växla tempo beroende på vad dagen bjuder på. Du gillar att ta initiativ, är en lagspelare som gärna samarbetar och har förmågan att strukturera och prioritera även när det är mycket på gång. Vi söker dig som är tydlig, förtroendeingivande och som alltid strävar efter att leverera vård med hög kvalitet - både i det lilla och det stora.
Tjänsten är ett föräldravikariat.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
