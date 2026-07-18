Sjuksköterska - Stockholm

Murray, Noah / Sjuksköterskejobb / Stockholm
2026-07-18


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Hej!
Vi på Medix Bemanning har just nu ett spännande uppdrag för en legitimerad sjuksköterska i Stockholm med omgående start. Uppdraget är en utmärkt möjlighet att inleda ett långsiktigt samarbete med oss, då vi löpande får in nya uppdrag i Stockholm och närliggande områden.
Låter det intressant? Hör gärna av dig så berättar vi mer.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-31
E-post: Info@medixbemanning.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sjuksköterska - Stockholm".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Murray, Noah, https://www.medixbemanning.com/

Arbetsplats
Murray Noah

Jobbnummer
10005902

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