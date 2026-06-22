Sjuksköterska - omgående, säbo - 600 kr/h

Agito Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Norrköping
2026-06-22


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Agito söker nu legitimerad sjuksköterska för uppdrag med hög ersättning!
Vill du kombinera ett meningsfullt uppdrag med en riktigt attraktiv ersättning?
Nu söker vi en engagerad och erfaren sjuksköterska för uppdrag inom SÄBO (särskilt boende) i Norrköping. På grund av akut sjukdom behöver vi en ny erfaren sjuksköterska som kan hoppa in omgående.
Start omgående - v30/alt. v.33
Vi erbjuder
✅ Ersättning upp till 600 kr/h ✅ Motsvarande cirka 100 000 kr per månad
Om uppdraget
Du blir en viktig del av verksamheten och ansvarar för sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom äldreomsorg och särskilt boende. Arbetet innebär nära samarbete med omsorgspersonal, anhöriga och övriga professioner för att säkerställa en trygg och kvalitativ vård.
Omgående start - v 30, alternativt till och med v 33.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska

Har erfarenhet av kommunal vård, äldreomsorg eller SÄBO

Är trygg i din yrkesroll och van att arbeta självständigt

Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande

Därför väljer sjuksköterskor Agito
Hos oss får du konkurrenskraftiga villkor, personlig service och tillgång till spännande uppdrag över hela Sverige. Vi arbetar för långsiktiga relationer där du som konsult står i centrum.
Ansök idag!
Platsen tillsätts löpande.
Välkommen med din ansökan till Agito Sverige AB! Skicka ditt CV och ett kort personligt brev där du beskriver din erfarenhet och tillgänglighet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7946977-2063433".

Arbetsgivare
Agito Sverige AB (org.nr 556745-7121), https://agitosverige.teamtailor.com
Drottninggatan 61 (visa karta)
111 21  STOCKHOLM

Jobbnummer
9972159

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