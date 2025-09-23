Sjuksköterska - Nattpass - Stockholm höst/vinter 2025
2025-09-23
Nu söker vi på Big Care leg. sjuksköterskor till hyruppdrag i Stockholm på diverse olika uppdrag för höst/vinter 2025.
Kommande behov
• Det finns höst/vinteruppdrag där även du som specialistutbildad SSK kommer att kunna hitta något passande.
• Det finns alla olika typer av uppdrag som exempelvis kan sträcka sig över månader med heltidstimmar eller ströpass alt. intensivt korttidskontrakt. Vi anpassar uppdrag efter dina behov och önskemål.
Kvalifikationskrav
• Svenskt legitimerad sjuksköterska
• Två års dokumenterad yrkeserfarenhet som sjuksköterska
• Adekvat svenska i tal såväl som skrift
Meriterande
• Du som söker bör vara trygg i din yrkesroll samt ha lätt för att anpassa dig till nya arbetssituationer och rutiner.
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
