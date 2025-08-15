sjuksköterska - Behandlingsansvarig

85 Kliniken HB / Sjuksköterskejobb / Göteborg
2025-08-15


Vi på 85kliniken i Göteborg söker flera sjuksköterskor för att arbeta med PRP-behandlingar och utföra hårtransplantationer. Vi erbjuder utbildning för båda behandlingarna, så du behöver inte ha tidigare erfarenhet.
Som sjuksköterska hos oss kommer du att vara en viktig del av vårt team som arbetar för att ge våra patienter de bästa möjliga resultaten. Du kommer att ha möjlighet att lära dig och utvecklas genom att arbeta med de senaste teknikerna och behandlingsmetoderna.
För att passa för den här rollen krävs det att du har en legitimerad sjuksköterskeexamen. Vi letar efter en person som är engagerad, noggrann och har goda kommunikationsfärdigheter. Du bör vara en teamspelare och ha en passion för att hjälpa människor att känna sig bättre.
Om du vill arbeta i en spännande och växande bransch, med möjlighet att lära dig nya saker och utvecklas som professionell, så är det här jobbet för dig. Så skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt team på 85kliniken.

