Sjukresekoordinator
Region Kalmar län / Administratörsjobb / Oskarshamn
2026-03-24
Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Oskarshamn
Vi erbjuder en tjänst som koordinator i vår sjukreseenhet.
I rollen som koordinator ingår att utifrån inkomna telefonsamtal från våra medborgare i regionen bedöma deras rätt till sjukresa med servicefordon. I rollen ingår även att utbilda medarbetare inom hälso- och sjukvårdsförvaltningarna i gällande lagstiftning jämte lokala tillämpningar för sjukresor. I rollen kommer även uppföljning och återkoppling till avdelning och kliniker att ingå. Du kommer också utgöra ett stöd gentemot vår kundtjänst och deras bedömningar av önskemål gällande akuta sjukresor
Du kommer ingå i ett team om tre medarbetare. Ni kommer att arbeta tätt tillsammans och vara ett stöd för varandra. Stor vikt kommer att läggas vid att ni kompletterar varandra både kunskaps- och erfarenhetsmässigt. Personlig lämplighet väger tungt vid urvalet.
Vi arbetar utifrån dagliga telefontider där vi hanterar inkommande samtal och önskemål om sjukresor med servicefordon. Vi journalför våra bedömningar huruvida personen är berättigad detta eller ej och grunden till detta. I övrigt kommer du i många delar själv ha möjlighet att planera för din arbetsvecka.
Om dig
Vi ser att du som koordinator är socionom alternativt sjuksköterska, eller har en annan utbildning på nivå för högskola eller universitet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Utöver utbildningen behöver du ha relevant arbetslivserfarenhet.
Tjänsten kräver att du har en personlig mognad, är trygg i dig själv och tar ett stort ansvar för ditt arbete och kan planera. Det är för oss viktigt att våra kollegor, samarbetspartners och våra medborgare får ett bra bemötande och korrekt information. Du är bekväm med att kommunicera information även då den går enskild emot men du har också en förmåga att pedagogiskt lära ut och är bekväm med att hålla föredrag/utbildning.
Du har en god kommunikativ förmåga i svenska språket, både i tal och skrift. Du behåller lugnet och kan ha ett professionellt fokus när det är mycket att göra. Det är viktigt att du kan arbeta strukturerat och att du naturligt strävar efter kvalitét i det du gör. Du är bekväm med att arbeta nära dina närmaste kollegor och att ni stöttar varandra vid behov.
B-körkort är ett krav då resor kommer att ske över hela länet. Du har god datorvana.
Det är meriterande om du har en erfarenhet av myndighetsutövning och utredningsprocesser. Vana av att bedöma hälsotillstånd ses också som en tillgång.
Din framtida arbetsplats
Vår Sjukreseenhet etablerades hösten 2025 och består av fyra stycken medarbetare, där en av dessa arbetar med andra uppgifter. Placeringsort är Oskarshamn.
Kalmar länstrafik är en del av Region Kalmar län och ansvarar för kollektivtrafiken i Kalmar län. Vi som arbetar på Kalmar länstrafik jobbar för att underlätta vardagen för Kalmar läns invånare och besökare. Vårt ansvar innefattar busstrafik, tågtrafik, sjukresor, färdtjänst, skolresor samt skärgårdstrafik. Trafiken bedrivs tillsammans med upphandlade företag som kör och underhåller fordonen som trafikerar kollektivtrafiken. Vi som jobbar på Kalmar länstrafik är därmed de som bland annat trafikleder, planerar, och administrerar kollektivtrafiken. Huvudkontoret är placerat i Högsby och det finns kontor i Kalmar och Oskarshamn.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vi tillämpar individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/238".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073)
För detta jobb krävs körkort.
Kalmar länstrafik
Mathias Johansson, första linjens chef 010-3575376
