Sjukhuspräst/sjukhusdiakon till Mora Församling
2026-01-22
Längtar du efter ett arbete där du får ägna dina dagar åt möten som ger mening till både dig och dina medmänniskor? Sök då tjänsten som sjukhuspräst eller sjukhusdiakon i Mora församling!
Mora församling erbjuder en inspirerande och trivsam arbetsplats med stort utrymme för egna initiativ.
Nu söker vi en sjukhuspräst eller -diakon med engagemang för människorna som lever här i Siljansbygden i norra Dalarna. Vi har tre distrikt; Mora, Sollerön/Venjan och Våmhus, som samverkar och stärker varandra. Där är även sjukhuskyrkan inkluderad.
Församlingen erbjuder
En arbetsmiljö som vill vara både kreativ och hållbar. Våra värdeord - trygghet och tillit - genomsyrar vårt arbete och här finns utrymme för både gemenskap och personlig utveckling. Vi erbjuder också ett utrymme för att vara flexibel i dina arbetsuppgifter och för kreativa och nytänkande idéer.
Mora församling vill erbjuda goda och trygga mötesplatser för tro och liv där människor kan växa. Vi jobbar kontinuerligt för att möta våra församlingsbor i alla åldrar utifrån behoven som finns och här är församlingsborna välkomna att vara delaktiga i att skapa nya mötesplatser. Friluftslivet är integrerat i vår verksamhet året om och i vårt gudstjänstliv finns plats för en mångfald av uttryck.
Mora församling vill vara en betydande samhällsaktör och en arbetsplats där vi verkar för en god arbetsmiljö, hållbarhet och existentiell hälsa. Både yttre och inre hållbarhet är viktiga för oss och något vi jobbar aktivt med.
I Mora församling har du möjlighet att göra skillnad i människors liv och bidra till ett inkluderande och levande församlingsliv. Mora och norra Dalarna erbjuder en fritid med närhet till både aktivitet och återhämtning, med stora natur-, kultur- och idrottsupplevelser året om.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme.Arbetsuppgifter
Vi söker dig, präst eller diakon, som vill vara med och utveckla sjukhuskyrkan på Mora lasarett och vara en viktig del tillsammans i en församling med stort hjärta.
Samtidigt som du arbetar självständigt på sjukhuskyrkan är du en viktig del av arbetslaget i Mora församling. Din huvudsakliga arbetsplats är på Mora lasarett där du har själavårdande samtal, möter patienter, anhöriga och personal och finns till i både det vardagliga och det mer akuta arbetet.
Du är också delaktig i Mora församlings verksamheter på olika sätt, som att medverka i gudstjänster, handleda, ge krisstöd, leda samtalsgrupper för efterlevande och som en resurs med dina särskilda kompetenser och intressen inom vårt arbetslag. Som sjukhuspräst ingår också ett mindre antal kyrkliga handlingar per månad. Har du intresse för ledarskap finns möjlighet att kombinera din tjänst med en roll som distriktschef i församlingen.Profil
Du är vigd präst eller diakon i Svenska kyrkans ordning. Utöver det lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Det är önskvärt med sjukhuskyrkans fortbildning, men om du saknar den erbjuder vi den.
Vi söker dig som har engagemang och hjärta för de människor som lever och verkar i vår del av världen. Du arbetar självständigt men tycker också om att vara en del av ett mångfacetterat arbetslag. Du har gedigen samtalskompetens, är lyhörd och empatisk och har förmåga att sätta gränser för din egen person. Du är positiv, trygg och lösningsorienterad. Du bygger relationer både på lasarettet och i övriga församlingen och inger förtroende i ditt arbete.
Krav för tjänsten är att du har goda språkkunskaper i svenska där du kan uttrycka dig väl i tal och skrit samt har körkort.Så ansöker du
Fackliga representanter är: KyrkA Sandra Kinley, sandra.kinley@kyrka.se
0240-66 90 23 och Vision Jimmy Sjögren, jimmy.sjogren@fv.vision.se
076-147 78 15. Mora kommun erbjuder inflyttarservice. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/691". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mora församling
(org.nr 252004-2496) Arbetsplats
Mora Kontakt
Ludwig Fontanac Rytter ludwig.rytter@svenskakyrkan.se 0725755832 Jobbnummer
