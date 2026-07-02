Sjukhuspräst i Sollefteå pastorat
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2026-07-02
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Sjukhuspräst och församlingspräst till Sollefteå pastorat
Två av prästyrkets mest meningsfulla uppdrag – i en och samma tjänst.
Vill du möta människor när livet ställs på sin spets och samtidigt vara med och bygga ett levande församlingsliv?
Hos oss får du en unik prästtjänst där du kombinerar 40 % sjukhuspräst på Sollefteå sjukhus med 60 % församlingspräst i Sollefteå pastorat.
På sjukhuset finns livets största glädje och djupaste sorg. Där möter du människor som söker hopp, mening och någon som vågar stanna kvar när orden inte räcker till.
I pastoratet får du samtidigt vara en del av ett engagerat arbetslag där hela Sollefteå pastorat blir din arbetsplats. Här möter du människor i livets alla skeden genom gudstjänster, kyrkliga handlingar och församlingsliv.
Ett uppdrag med både frihet och ansvar
Som sjukhuspräst erbjuder du själavård och andligt stöd till patienter, anhöriga och personal. Du blir en naturlig del av sjukhusets vårdande sammanhang och samverkar nära med kuratorer och andra professioner.
Som församlingspräst är du verksam i hela Sollefteå pastorat. Gudstjänster, kyrkliga handlingar och församlingsarbete är en självklar del av uppdraget.
Vi tror att människor möter Gud på olika sätt. Därför vill vi ge dig utrymme att forma delar av tjänsten utifrån dina egna gåvor och hjärtefrågor. Kanske brinner du för retreater, pilgrimsvandringar, kristen meditation, samtalsgrupper eller andra mötesplatser där människor får möjlighet att växa i tro och liv.
Hos oss finns både friheten och förtroendet att låta dina idéer bli verklighet.
Hos oss får du
en unik kombination av sjukhuskyrka och levande församlingsliv
arbeta i hela Sollefteå pastorat tillsammans med engagerade kollegor
möjlighet att genomgå Sjukhuskyrkans nationella kompetensprogram i fyra steg
regelbunden handledning och kollegialt stöd
friskvårdsförmåner och företagshälsovård
Vi söker dig som
är prästvigd enligt Svenska kyrkans ordning
känner dig trygg i din prästerliga identitet
har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och möta människor med lyhördhet, respekt och närvaro
trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du uppskattar samarbete och gemenskap.
Erfarenhet av själavård eller sjukhuskyrka är meriterande, men vi välkomnar också dig som känner en stark längtan att fördjupa dig inom området.
B-körkort och tillgång till egen bil är en förutsättning för tjänsten.
Om Sollefteå pastorat
Sollefteå pastorat består av tolv församlingar och omfattar hela Sollefteå kommun. Här finns närheten mellan människor, naturen och kyrkan. Vi vill vara en öppen och närvarande kyrka där människor får växa i tro, hopp och gemenskap.
Vi intervjuar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen till Sollefteå pastorat! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollefteå Pastorat
(org.nr 252004-9939), https://www.svenskakyrkan.se/
Kyrkvägen 18 (visa karta
)
881 34 SOLLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR-Specialist
Maria Ledin 0620-83519 Jobbnummer
9989384