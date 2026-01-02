Sjukhuskemist med erfarenhet av biokemiska metoder till PKU-laboratoriet
Är du en engagerad kemist som vill göra skillnad? PKU-laboratoriet vid Centrum för Medfödda Metabola Sjukdomar (CMMS) expanderar och söker en ny kollega! Våra analyser håller världsklass och bidrar till att fler patienter får tidig diagnos och behandling.
Ansök idag och bli en del av vårt härliga team!
Du erbjuds
Ett spännande och varierat arbete på PKU-laboratoriet som är ensam utövare av det så kallade "PKU-provet" som tas på Sveriges alla nyfödda barn. Du kommer att ingå i ett team där det finns ett tätt samarbete mellan de olika professionsgrupperna såsom biomedicinska analytiker, sjukhuskemister, läkare samt administrativ personal. Vidare så kommer du att få arbeta i en expanderande verksamhet med goda möjligheter till stimulerande och utvecklande arbete.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
På CMMS arbetar vi med diagnostik av många olika ämnesomsättningssjukdomar och har en stor del av landet som upptagningsområde.
Vid CMMS genomförs också den rikstäckande screeningen av nyfödda barn för att tidigt identifiera medfödda behandlingsbara sjukdomar med det så kallade "PKU-provet" (Phenyl Ketone Uria). Sedan starten med sjukdomen PKU 1965 har det successivt tillkommit nya sjukdomar och för närvarande screenar vi för 26 olika behandlingsbara sjukdomar.
De metoder som idag används i den dagliga screeningverksamheten är immunologisk antikroppsbaserad metodik, masspektrometri, enzymanalyser, qPCR, ddPCR och DNA-sekvensering. Vidare så arbetar vi med utveckling av olika nya metoder både för att ständigt förbättra screeningen och för att förbereda oss för nya sjukdomar som kan komma att läggas till screeningprogrammet.
Vi på PKU-laboratoriet är en grupp bestående av biomedicinska analytiker, kemister, molekylärbiolog och läkare som arbetar tätt ihop. Eftersom vår verksamhet expanderar så behöver vi nu en till engagerad sjukhuskemist.
I din roll som sjukhuskemist kommer du att utveckla, validera samt sätta i drift nya metoder och kontinuerligt förbättra befintliga analysmetoder och tillhörande processer. Du kommer att ansvara för metodunderhåll, bistå vid felsökningar och utgöra stöd vid resultatutvärdering. Arbetet innehåller både rutinmässiga och projektorienterade uppgifter. Dessutom kommer du att ansvara för kvalitetssäkring. Utåt förväntas du också handleda studenter samt nätverka mot andra laboratorier.
För ytterligare information om vår verksamhet på PKU-laboratoriet se här PKU-laboratoriet
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på Karolinska Universitetssjukhuset se här Jobba hos oss
Vi söker dig som
Tycker om att arbeta i en grupp med samma mål är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard samt lägger stor vikt vid att leva upp till dessa har ett stort engagemang och vill dela vår ambition att vara ett nationellt laboratorium för nyföddhetsscreening i internationell toppklass
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, inklusive förmåga att arbeta effektivt i teammiljö och bidra till samarbete och sammanhållning samt att du är noggrann.
Vidare ser vi gärna att du är intresserad av att utveckla befintliga metoder såväl som helt nya. Det är viktigt att kan samarbeta med olika professionsgrupper.
Vi arbetar utifrån Karolinska Universitetssjukhusets värderingar - Ansvar, Helhetssyn och Medmänsklighet - vilka är självklara i din yrkesroll.KvalifikationerKvalifikationer
Disputerad inom biokemi, analytisk kemi eller annat relevant område
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Erfarenhet av metodutveckling inom LC-MS/MS
Meriterande:
Erfarenhet att hantera stora datamängder med bioinformatik resurser som R/Python eller liknande
Kunskap och erfarenhet av molekylärbiologiska metoder
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
