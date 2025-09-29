Sjukhusfysiker till Sjukhusfysik, Sundsvall
2025-09-29
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Länssjukvård somatik samordnar länssjukvården för den specialiserade somatiska vården i Region Västernorrland. Området somatik består av elva länssjukvårdsverksamheter. Länssjukvårdsverksamheterna bedrivs vid tre sjukhus, Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik och ett antal mottagningar förlagda till flera orter i länet.
Avdelningen för sjukhusfysik vid Sundsvalls sjukhus ansvarar för Region Västernorrlands behov av expertis inom strålterapi, diagnostisk radiologi och nuklearmedicin. Nu söker vi en sjukhusfysiker med inriktning mot strålbehandling till vår verksamhet. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde omgående enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som sjukhusfysiker kommer du att arbeta i nära samarbete med onkologer, sjuksköterskor och undersköterskor kring patienternas behandlingar. Ditt arbete omfattar:
Dosplanering och optimering av behandlingar
Kontroll och granskning av färdiga dosplaner för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet
Ansvar för kontinuerliga kvalitetskontroller av behandlingsutrustning såsom linjäracceleratorer och bildtagningssystem
Deltagande i metodutveckling för nya behandlingstekniker och kvalitetskontroller
I tjänsten ingår även att bidra till utvecklingsprojekt och effektivisering av arbetsmetoder, exempelvis genom användning av scripting.
Hos oss får du ett stimulerande arbete i en högteknologisk miljö där teknisk expertis möter kliniskt patientarbete. Vi erbjuder en arbetsplats med fokus på både utveckling och kompetensutveckling samt tillgång till regionens friskvårdsanläggningar och andra förmåner.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjukhusfysiker eller är i slutet av din utbildning
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Har goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du
Har tidigare erfarenhet inom området
Har B-körkort
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Flexibel
Beslutsam
Samarbetsförmåga
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2025:262". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Roger Forsman +4660182776 Jobbnummer
9529938