Sjukhusfysiker nuklearmedicin
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2026-06-09
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Vill du vara med och bygga upp en helt ny PET/CT-verksamhet och samtidigt arbeta i en engagerad grupp sjukhusfysiker med bred kompetens?
Vi söker en sjukhusfysiker med inriktning mot diagnostisk sjukhusfysik och primärt fokus på nuklearmedicin. Hos oss får du en unik möjlighet att från grunden vara med och forma en ny PET/CT-enhet vid Länssjukhuset i Kalmar — med ny kamera, nya radiofarmaka och nya arbetsflöden. Verksamheten planeras att gå i drift under hösten 2026 och du har möjlighet att bli en central del i det arbetet.
Inom nuklearmedicin arbetar du med strålsäkerhet, kvalitetskontroller och metodutveckling för såväl konventionell gammakameradiagnostik som den kommande PET/CT-verksamheten. Arbetet sker i nära samverkan med läkare, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och radiofarmaceuter.
Utöver nuklearmedicin arbetar du även med isotopterapi, och det finns möjlighet att bidra inom andra diagnostiska områden som röntgen- och MR-fysik. Vi arbetar också aktivt med beredskapsfrågor kopplade till radiologiska och nukleära händelser (RN-beredskap), ett område som växer i betydelse och där sjukhusfysikerns kompetens spelar en viktig roll.
Hos oss finns erfarna kollegor med specialistkompetens inom nuklearmedicin och röntgenfysik, och vi erbjuder möjlighet till ST-utbildning med lokal handledning.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjukhusfysiker, eller som inom kort erhåller din legitimation. Erfarenhet inom nuklearmedicin eller annan diagnostisk sjukhusfysik är meriterande, men vi välkomnar lika gärna dig som är i början av din karriär.
Som person är du drivande och vi söker dig som tar initiativ och ansvar för din egen utveckling och bidrar positivt till arbetsplatsen och dina kollegor. Intresse för att arbeta i en verksamhet under uppbyggnad med förmåga att hantera både det kliniska vardagsarbetet och mer långsiktiga utvecklingsprojekt är viktigt.
Du trivs med att samarbeta nära kollegor och klinisk personal och har förmåga att självständigt planera och driva arbete framåt. Du uttrycker dig väl i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav då tjänsteresor inom länet förekommer.
Din framtida arbetsplats
Medicinsk strålningsfysik är en sektion inom Onkologiska kliniken vid Länssjukhuset i Kalmar. Vi är totalt nio sjukhusfysiker som arbetar inom yrkets olika delar — strålbehandling, röntgen och nuklearmedicin, MR samt övergripande strålsäkerhet för Region Kalmar län. Arbetet präglas av nära samarbete, korta beslutsvägar och ett ständigt pågående förbättringsarbete där goda idéer uppmuntras och tillvaratas.
Regionens satsning på cancervården fortsätter. PET/CT-enheten i Kalmar är en del av denna satsning, och du har möjlighet att vara med ända från starten — med ny utrustning och stort utrymme att bidra till hur verksamheten utformas.
Länssjukhuset i Kalmar är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med specialistvård, förlossningsvård och BB. Här arbetar drygt 2300 personer för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete – varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073), https://regionkalmar.se/
Lasarettsvägen 1, Kalmar (visa karta
)
392 44 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länssjukhuset i Kalmar Kontakt
Avdelningschef
Christina Delborn christina.delborn@regionkalmar.se 010-3583413 Jobbnummer
9954196