Sjukhusapotekare med chefsuppdrag, Danderyds sjukhus
Vill du arbeta inom sjukvården som expert på läkemedelsfrågor och bli chef för vår Läkemedelsenhet? Då kan du vara den vi söker!
Vårt anställningserbjudande
Vi söker nu en engagerad sjukhusapotekare som sjukhusets farmaceutiska expert i lagar, avtal och riktlinjer kring läkemedelshantering och läkemedelsförsörjning.
Du kommer ha det övergripande ansvaret för Läkemedelsenhetens medarbetare, ekonomi, rekrytering och utveckling. Du organiserar arbetet utifrån enhetens, sjukhusets och regionens mål. Du skapar förutsättningar för enhetens utveckling och driver förbättrings- och förändringsarbete. Du följer upp resultat, utvecklar arbetssätt och främjar god arbetsmiljö och ett öppet samarbetsklimat. Du kommer att arbeta nära såväl sjukhusledning som verksamhetschefer och klinisk farmakolog. Du rapporterar till chefläkare Corinne Pedroletti.Publiceringsdatum2026-03-20Dina arbetsuppgifter
Uppdraget består huvudsakligen av att
vara chef för 9 farmaceuter som är anställda inom Läkemedelsenheten
vara Danderyds sjukhus farmaceutiska expert samt aktivt bistå sjukhusledningen och verksamhetscheferna med kunskaper kring lagar, avtal och riktlinjer avseende läkemedelsförsörjning och läkemedelshantering
medverka i uppföljning av vårdavtal och andra avtal med bärighet på läkemedel
vara sekreterare och sammankallande i Läkemedelsrådet Danderyds sjukhus
samverka med den kliniska farmakologen och leda Läkemedelsenheten på Danderyds sjukhus
delta i LANS-läkargruppen Danderyds sjukhus som farmaceutiskt sakkunnig
delta i Transfusionskommittén Danderyds sjukhus som farmaceutiskt sakkunnig
ansvara för sjukhusövergripande riktlinjer för läkemedelshantering och läkemedelsförsörjning samt ansvara för och leda arbetet med kvalitetsutveckling av läkemedelshanteringen
ansvara för arbetet i den lokala sjukhusapoteksfunktionen vid Danderyds sjukhus
delta i lokala gaskommittén inom Danderyds sjukhus som farmaceutiskt sakkunnig
representera Danderyds sjukhus i Region Stockholms styrgrupp för läkemedelsanskaffning
bistå som expert i frågor som rör läkemedelsförsörjning inom Region Stockholm samt representera Danderyds sjukhus i Region Stockholms sjukhusapoteks-funktionsråd (SA-rådet), därtill ansvara för anmälan om ändringar i sjukhusets läkemedelsförsörjning till Läkemedelsverket
Huvuduppdraget för medarbetarna inom Läkemedelsenheten är utveckling, och dagligt drift av läkemedelsservice, implementation av nya avdelningar, skötsel av läkemedelsautomater, beredskapslager, iordningställande och vätskelager. På sjukhuset finns även ett antal kliniska farmaceuter som du samverkar med.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är leg apotekare/leg receptarie med magisterexamen och har tidigare erfarenhet av att vara chef eller har haft andra ledande uppdrag. Det är meriterande om du även har kompletterande utbildning inom ledarskap och/eller IT, liksom erfarenhet av kliniskt arbete.Dina personliga egenskaper
Du är noggrann, strukturerad, leveransinriktad och medveten om såväl sjukhusets övergripande som den egna rollens målsättningar. Du är van att arbeta självständigt och har en förmåga att bygga goda arbetsrelationer baserat på kompetens och erfarenhet.Övrig information
Vi förutsätter att du har erforderliga kunskaper i svenska språket och att du är beredd att uppvisa utdrag ur belastningsregistret före anställning. Vidare förutsätter vi att du är van att arbeta med Office-paketet.
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 800 kr per år. Du erbjuds personalparkering till förmånligt pris och subventionerad SL-biljett. Vi har förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns pension, semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.
Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
På Danderyds sjukhus har vi en gedigen chefsrekryteringsprocess, med olika steg och tester. Den första intervjun sker med rekryterande chef och HR-partner. Om du går vidare i processen får du genomföra en personlighetstest och ett logiskt analytiskt test. Återkoppling från testerna genomförs i samband med att du träffar vår rekryteringsspecialist på ett digitalt möte. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser med syfte att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2069".
Detta är ett heltidsjobb.

Danderyds sjukhus, Sjukhusledningen, Kvalitet och verksamhetsutveckling
Corinne Pedroletti, Chefsläkare 072-4686755
