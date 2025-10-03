Sjukhus-/strålningsfysiker
Vill du bidra till ett strålsäkert samhälle och vara med och forma framtidens regelverk?
Är du en engagerad och samarbetsinriktad person som vill använda din kompetens för att driva regelutveckling inom ett viktigt samhällsområde? Hos Strålsäkerhetsmyndigheten får du möjlighet att tillsammans med engagerade kollegor arbeta i en expertroll där du gör verklig skillnad. Välkommen till en arbetsplats där din insats räknas!
Samhällsviktiga arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad medarbetare med fokus på strålskydd inom hälso- och sjukvården till enhetens föreskriftsgrupp. Enhetens medarbetare har en bred kompetens och en central roll i myndighetens regel- och policyutveckling.
Vi erbjuder dig ett arbete där du, med din strålskyddsexpertis inom t ex röntgendiagnostik, nuklearmedicin eller strålbehandling, självständigt författar och/eller samordnar arbete för att ta fram föreskrifter, allmänna råd och vägledningstexter inom ditt område. Du samverkar både med dina kollegor i föreskriftsgruppen, samt med jurister och sakkunniga för att få till en ändamålsenlig reglering. Du är engagerad i att utveckla arbetssätt för att säkerställa att myndighetens författningssamling är aktuell och heltäckande samt bedriver omvärldsbevakning och analyserar utvecklingsbehov av både befintlig och ny reglering.
Enheten Nationell normering ansvarar bland annat för regel- och policyutveckling nationellt, vilket betyder att vi arbetar för att Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ska vara aktuell och heltäckande. Författningssamlingen är grunden för att Strålsäkerhetsmyndigheten ska kunna vara pådrivande för ökad strålsäkerhet i samhället. Vi drar lärdomar från tillämpningen av regleringen nationellt och följer den internationella utvecklingen för att kontinuerligt stärka vår författningssamling. Enheten finns representerad i Solna, Katrineholm och Göteborg. Enheten tillhör avdelningen Normering och kunskapsutveckling.
Vi söker dig som har
• kandidat-, magister eller civilingenjörsexamen inom exempelvis sjukhusfysik, strålningsfysik eller annan inriktning som myndigheten bedömer relevant för tjänsten
• flerårig arbetslivserfarenhet inom strålskyddsarbete inom hälso- och sjukvård
• kunskap om reglering inom strålskydd
• erfarenhet av att leda arbetsgrupper och projekt
• mycket god muntlig kommunikativ förmåga på svenska och engelska, med ett väl utvecklat skriftspråk på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har
• erfarenhet av arbete med att implementera regelverk i verksamhet med joniserande strålning
• forskarutbildning inom sjukhusfysik eller strålningsfysik
• kunskap om internationell regelverk, konventioner och standarder på området, exempelvis EU, IAEA, ICRP med flera
• erfarenhet av arbete på myndighet.Publiceringsdatum2025-10-03Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen som utredare behöver du vara initiativrik och ha förmåga att ta ansvar för dina arbetsprocesser. Arbetet med att ta fram föreskrifter sker ofta i samverkan med andra experter, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga. Du är lyhörd och kommunicerar tydligt med dina kollegor. För att kunna analysera och ta till dig komplex information krävs en god analytisk förmåga. Du är dessutom stabil och trygg i din yrkesroll.
Vi förutsätter att du har en hög säkerhetsmedvetenhet och att du kan arbeta enligt, såväl Vår värdegrund - Strålsäkerhetsmyndigheten (stralsakerhetsmyndigheten.se) som den Statliga värdegrunden (forvaltningskultur.se)
Vi erbjuder dig
Som medarbetare på Strålsäkerhetsmyndigheten har du ett viktigt samhällsuppdrag! Tillsammans arbetar vi för ett strålsäkert samhälle. Här kan du läsa om vad vi erbjuder: Läs mer om våra villkor och förmåner
Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med provanställning i sex månader. I den här rollen blir du anställd som utredare.
Vissa av våra arbetsuppgifter är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs även svenskt medborgarskap.
Du kan komma att ingå i myndighetens krisorganisation och kan även komma att krigsplaceras vid myndigheten.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten? Kontakta enhetschef Emma Palm, 08-799 40 91. Har du frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR, Daniela Piltonen 08-799 41 79 eller Annika Kjerrman, 08-799 43 75.
Fackliga företrädare är Mathias Häggblom, Saco-S, 08-799 44 85, Michael Wallin, ST, 08-799 42 87 och Mikael Andersson, SEKO, 08-799 41 00.
Vi undanber oss erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.
Placeringsort: Du som söker tjänsten kan välja mellan att vara placerad i Solna, Katrineholm eller Göteborg. Resor i tjänsten förekommer. Du uppger önskad placeringsort i samband med din ansökan.
Ansökan sker genom att du bifogar CV och svarar på urvalsfrågor. För att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande ber vi dig därför att svara på urvalsfrågorna. Du behöver inte bifoga personligt brev. Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten.
Välkommen med din ansökan via vår hemsida senast den 26 oktober 2025.
Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning. Våra cirka 380 medarbetare har djupa och breda kunskaper inom strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten har kontor i Solna, Katrineholm och Göteborg.
Läs mer om vår verksamhet här www.stralsakerhetsmyndigheten.se Ersättning
