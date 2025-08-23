Sjukgymnast/Fysioterapeut
Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral
Vi söker nu 2 legitimerade fysioterapeuter som vill arbeta med primärvård i en välfungerande och trivsam arbetsgrupp med erfarna kollegor. Tjänsterna är vikariat från december 2025 och 1 år framåt, tillträdesdag enligt överenskommelse. Eventuell möjlighet till förlängning finns. Erfarenhet av primärvård är önskvärt men inget krav.
Din blivande arbetsplats
En arbetsplats bestående av 12 fysioterapeuter med bred erfarenhet. Vi har ett öppet klimat, hjälps åt och delar med oss av våra kunskaper.
Som fysioterapeut på Hälsans vårdcentraler får du ett roligt och stimulerande arbete. Rollen innebär att ansvara för rehabiliteringsinsatser, det vill säga bedömning, utredning samt vid behov behandling, rehabilitering och uppföljning av polikliniska patienter. Fysioterapeuterna fungerar som primär instans för problem från rörelse- och stödjeorgan, vilket ställer krav på självständigt arbete. Samtidigt innebär tjänsten mycket samarbete med övriga professioner på vårdcentralen.
Legitimerad fysioterapeut där erfarenhet av primärvård och relevanta kurser är meriterande men ej ett krav. Har du arbetat inom annan verksamhet eller är ny i din roll och är nyfiken att prova på primärvård är vi en trygg första arbetsplats. Något vi värderar högt är om du har god initiativförmåga och kan både arbeta självständigt och i team. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
Vårt erbjudande till dig
Att arbeta hos oss innebär ett omväxlande, utvecklande och roligt arbete. Du får en personlig introduktionsplan utifrån dina tidigare erfarenheter och det stöd som behövs tex handledare. Du kommer att uppleva ett stort stöd av dina kollegor.
Kika gärna in på vårt Instagramkonto: https://www.instagram.com/fysioterapinhalsansvardcentrum/
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Så här gör du om du är intresserad
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta enhetschef Johan Samuelsson tfn 010 - 242 58 51 eller mail johan.samuelsson@rjl.se
. Facklig företrädare för SACO är Eva Hessel tfn 010 - 242 58 55.
Välkommen med din ansökan senast den 18/9-2025 Intervjuer sker löpande även under ansökningsperioden.
Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.
Hälsans vårdcentral 2 är en av 30 regionsdrivna vårdcentraler som ingår i koncernen Vårdcentralerna Bra Liv inom Region Jönköpings län. Vår målsättning är "En bättre hälsa för alla", vilket vi når genom att visa omtanke, tänka helhet och skapa kvalitet. Vi arbetar med ständiga förbättringar och att rekrytera nya och kompetenta medarbetare. Välkommen till Bra Liv - ett bra val både som patient och som medarbetare!
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B538/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9472680