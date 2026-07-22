Sjöspeditör
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2026-07-22
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Sjöspeditör
Vi söker nu en Sjöspeditör som har några års erfarenhet av internationella sjötransporter och vill ta nästa steg i sin karriär. Hos oss får du arbeta i en varierande roll med stort eget ansvar.Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
Som sjöspeditör ansvarar du för att planera, koordinera och följa upp internationella sjötransporter.
Du har daglig kontakt med kunder, rederier, transportörer och agenter för att säkerställa effektiva och kvalitativa transportlösningar.Dina arbetsuppgifter
Planera och boka sjötransporter.
Hantera transport- och fraktdokumentation.
Ha löpande kontakt med kunder, leverantörer och internationella samarbetspartners.
Följa upp transporter och hantera avvikelser.
Säkerställa hög service och kvalitet genom hela transportkedjan.
Fakturering och administrativ uppföljning.
Vi söker dig som
Har några års erfarenhet av sjöexport och gärna import.
Har grundläggande kunskap om internationella transporter och logistikkedjor.
Trivs i en roll med många kontaktytor och ett högt tempo.
Är strukturerad, noggrann och lösningsorienterad.
Har god datorvana och gärna erfarenhet av speditions- eller affärssystem.
Behärskar svenska och engelska väl i tal och skrift.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta inom internationell logistik i en organisation där samarbete, ansvar och kundfokus står i centrum.
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev redan idag. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
E-post: sweden@3plogistics.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 3P Logistics AB
(org.nr 559513-6259)
Styrgången 10 (visa karta
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417 64 GÖTEBORG Jobbnummer
10009351