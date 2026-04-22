Sjömän sökes till ledningsfartyg, 17.bevakningsbåtkompaniet
2026-04-22
På Älvsborgs Amfibieregemente i Göteborg verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna.
Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är i behov av fler kompetenta soldater/sjömän som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.
Är du sjöman och trivs med att arbeta till sjöss? Nu söker 17.bevakningsbåtkompaniet sjömän till ledningsfartyget.
Om enheten
17.bevakningsbåtkompaniet är ett amfibieförband och ett av två krigsförband tillhörandes Älvsborgs Amfibieregemente i Göteborg.
Vid kompaniet kan du arbeta som yrkesofficer eller soldat/sjöman vid kompaniledning med stab, Stabstropp med ledningsfartyg, Närskyddstropp, Bevakningsbåtpluton, Sensorpluton, Bordningstropp eller Trosstropp.
HMS Skaftö är kompaniets ledningsfartyg. Fartyget utgör en rörlig ledningsplattform för förbandets stab och kan till del förser förbandet med förnödenheter.
Vad söker vi?
I stort så ställer samtliga befattningar krav på att du genomfört en grundutbildning i den befattning du söker. Dock kan tidigare erfarenhet av tjänstgöring på marinens fartyg ev. kompletteras med en utbildning efter påbörjad tjänstgöring.
Vi söker följande befattningar.
Motorman
Sambandsoperatör
Kock
Signalmatros
Samtliga tjänster är OR 1-3.
KRAVPubliceringsdatum2026-04-22Kvalifikationer
Genomförd värnplikt/GU med godkänt resultat.
Genomfört befattningsutbildning mot sökt befattning
Godkänd hälsoundersökning för sjögående personal
Godkänt på FM Fyss krav för sjögående personal
Gymnasieutbildning med godkända betyg
Meriterande
Tidigare anställning inom Försvarsmakten
Erfarenhet av arbete ombord på marinens fartyg
Utbildning i verkanstålighet
Utbildning CRM-F
Utbildning Ksp 88/Ksp58
Militära förarbevis Dina personliga egenskaper
Som anställd på 17.Bevakningsbåtkompaniet ställs det höga krav på dina personliga egenskaper. Du ska ha en god samarbetsförmåga, vara ansvarstagande och initiativrik samt strukturerad. Tjänsten ställer krav på att arbetet kan bedrivas dygnet runt med långa ansträngande arbetspass samt under krävande förhållanden. Du behöver kunna ställa om mellan arbete ombord till sjöss och i hemmabas med tillfälliga toppar i arbetsbelastning.
Vid urval kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper. Övrig information
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer vår värdegrund https://www.forsvarsmakten.se/sv/om-forsvarsmakten/varderingar-och-vision/forsvarsmaktens-vardegrund/).
Anställningsform: GSS/K-tjänst med en tidsbegränsad anställning. Individuell lönesättning tillämpas.
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg.
Resor och kvälls/helg tjänstgöring samt övningsdygn förekommer.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse dock senast 2026-07-27
Upplysningar om befattningen
Fj Adam Sterud, Fartygschef HMS Skaftö, adam.sterud@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
Rekryteringskoordinator G1 Claudia Kremer mailto:amf4-g1@mil.se
Fackliga företrädare
OF-Amf Öserg Niklas Bryngelsson, niklas.bryngelsson@mil.se
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-17. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
CV , Personligt brev, förklarandes varför du söker tjänsten hos oss
Kontaktuppgifter till två-tre referenser (varav minst en militär chef)
Kopior av:
Körkort och ev militärt förarbevis
Intyg på genomförd militär grundutbildning
Civila betyg
Senaste militära tjänstgöringsomdömet
Ev tjänstgöringsomdöme från internationell tjänstgöring Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-124290".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
