Självständig svetsare med mekaniskt ansvar
Pw Sweden AB / Svetsarjobb / Ljusdal Visa alla svetsarjobb i Ljusdal
2026-02-24
, Nordanstig
, Hudiksvall
, Bollnäs
, Söderhamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pw Sweden AB i Ljusdal
Svetsare / Mekanisk problemlösare till PW Sweden AB
Är du en klurig bysmed som gillar att lösa problem och ta saker från idé till verklighet? Då kan det här vara jobbet för dig.
Arbetsgivare: PW Sweden AB
Plats: Verkstad i Ljusdal, med viss fältservice
Arbetstid: Heltid, vardagar 07:00-16:00 (flexibilitet vid behov)
Om rollen
Det här är inte en linjeproduktionstjänst.
Vi söker dig som kan svetsa, skruva, felsöka, laga och förbättra.
Du arbetar nära VD/ägare och teamet i en mindre organisation där beslutsvägarna är korta och där din kompetens gör verklig skillnad. Arbetet är förlagt till vår verkstad i Ljusdal, men fältarbete förekommer vid behov.
Här får du frihet under ansvar och möjlighet att påverka hur arbetet utförs.Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Svetsning (främst MIG/MAG, TIG är meriterande)
Mekaniska reparationer av maskiner och utrustning
Felsökning och praktisk problemlösning
Fältservice vid behov
Körning av hjullastare vid vissa tillfällen
Löpande underhåll och praktisk fastighetsskötsel av verkstad och utemiljö - exempelvis snöröjning, gräsklippning, ordning och reda samt enklare reparationerKvalifikationer
Erfaren svetsare (MIG/MAG, TIG är meriterande)
God mekanisk kompetens och problemlösningsförmåga
B-körkort och hjullastarbehörighet
Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
Trivs med variation och kan vara flexibel vid akuta behov
Gillar att lösa problem istället för att byta hela enheter
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är praktiskt lagd, ansvarstagande och ser lösningar där andra ser problem.
Vi erbjuder
En varierande och praktisk tjänst med stor frihet
Möjlighet att påverka och utveckla arbetet tillsammans med ledningen
Ett engagerat team och en arbetsplats där din kompetens värderas högt
Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan!
Ansökan: Skicka din ansökan och CV till: info@pwsweden.se
Rekrytering sker löpande och tillträde enligt överenskommelse.
Frågor? Kontakta Madde 070-317 79 71 vardagar mellan 08:00-16:00, övrig tid sms eller mejl. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@pwsweden.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pw Sweden AB
(org.nr 556677-5135), https://pwsweden.se
Svartsjövägen 20 (visa karta
)
827 93 LJUSDAL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9759654