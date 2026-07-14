Självständig kallskänka med oslagbart driv? Vi måste snacka!
Nordrest Holding AB / Kockjobb / Uppsala Visa alla kockjobb i Uppsala
2026-07-14
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I Uppsala driver Nordrest restauranger och caféer inom universitet på Ekonomikum, Bmc, Ångströms och Rudbeck, samt på Akademiska sjukhuset. Här serverar vi dagligen lunch men arbetar även med konferenser, event och fester, vi har en omfattande cateringverksamhet. Restaurangerna har stort fokus på hållbarhet och innovativa lösningar inom området.
Vi behöver förstärka ett av våra produktionskök med en kallskänka. Vi söker dig som har stor passion för mat och smaker, gillar högt tempo, ordning och reda och som tillsammans med resten av teamet vill driva verksamheten framåt. Du är delaktig i planering av menyer, inventering, egenkontroll avseende livsmedelshygien, planering av bokningar, övrig kontakt med gäster och ansvar för att vi på vår enhet följer bolagets rutiner, policys samt lagkrav.
Kort om tjänsten
För rätt person finns här stora möjligheter till utveckling! Vi söker dig som har ett brinnande intresse för matlagning och gillar att jobba med råvaror som gör en meny lockande. En glad personlighet med ett stänk entreprenörskap passar som hollandaise på sparrisen för detta jobb.
Vad säger kollegorna om Nordrest
"Hos oss arbetar alla tillsammans i ett team mot ett gemensamt mål: att leverera bra mat med riktigt bra service. Samtidigt har vi alltid roligt och skrattar mycket! "
Fler saker som gör livet extra trevligt på Nordrest
Kollektivavtal med tjänstepension och avtalsförsäkringar samt friskvårdsbidrag
Möjlighet att delta i motionslopp
Stor kick-off för alla varje år
Vem är då vår nya drömkollega?
Du är en glad filur med erfarenhet av kock- och serviceyrket som är van vid att skapa bra relationer och kontakter med gäster. Som person är du ansvarsfull, ambitiös och respektfull mot din omgivning.
Vi vill att du har:
3-årig gymnasial kockutbildning eller motsvarande, gärna med inriktning kallskänka
Goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort
Låter det som du? Bra! Uppfyller även följande punkter måste vi verkligen ta en kaffe:
Tidigare arbetslivserfarenhet som kock
Erfarenhet av menyplanering och varubeställning
Ett gediget intresse och gärna kunskap och erfarenhet av hållbarhetsarbete då restaurangen är både miljö- och kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 samt ISO 14001
Om Nordrest
Nordrest är Sveriges uppstickare inom restaurangbranschen, ett renodlat restaurangföretag som arbetar med restauranger, cateringuppdrag, på skolor och inom omsorgen.
Låter det intressant? Då är du välkommen med din ansökan snarast.
Anställningsform: Säsongsbunden
Omfattning: 95%
Tillträde: Efter avtal
Lön: Efter avtal
Nästa steg i rekryteringsprocessen
När du sökt tjänsten så kommer du få tillgång till en länk för en digital intervju med chat-roboten Hubert som tar ca 20-30 minuter. Vi ser gärna att du svarar på intervjun inom 48 timmar för att snabbt komma vidare i processen. Syftet med Hubert-intervjun är att vi vill ge alla kandidater möjligheten att berätta mer om sig själva samt för oss att säkerställa att alla kandidater blir bedömda på samma sätt, oavsett kön, ålder och etnicitet. Du kommer därefter bli kontaktad av en av våra rekryterare om du blir aktuell för en andra intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8063569-2099965". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordrest Holding AB
(org.nr 556943-6560), https://connecta.nordrest.se
Kyrkogårdsgatan 10 (visa karta
)
753 13 UPPSALA Arbetsplats
Nordrest Jobbnummer
10002195