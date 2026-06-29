Självständig kallskänka med oslagbart driv? Vi måste snacka!
Nordrest Holding AB / Kockjobb / Linköping Visa alla kockjobb i Linköping
2026-06-29
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Från Restaurang Studenthuset i Linköping utgår varje dag vår catering till Universitetet. Det kan vara upp till 40 olika leveranser per dag, med allt från sallader, smörgåsar, fika, lättare luncher och mycket mer. Vi söker nu en till kallskänka som vill ta vår cateringmeny till nästa nivå.
Kort om tjänsten För rätt person finns här stora möjligheter till utveckling! Vår cateringverksamhet är stor - då är det viktigt att du kan arbeta i team men även ta individuellt ansvar. Med stor volym vill vi även ha hög kvalité. Vi vill hela tiden utveckla vår cateringmeny och ser gärna att du är med i det arbetet.
Arbetstiden är främst dagtid på vardagar. Du kommer arbeta tätt tillsammans med två andra kallskänkor såväl som övrig personal på enheten.
Att du behärskar svensk i både tal och skrift är viktigt då vi hanterar på många olika kostpreferenser och allergier i vår verksamhet.
Vad säger kollegorna om Nordrest
"Hos oss arbetar alla tillsammans i ett team mot ett gemensamt mål: att leverera bra mat med riktigt bra service. Samtidigt har vi alltid roligt och skrattar mycket! "
Fler saker som gör livet extra trevligt på Nordrest
Kollektivavtal med tjänstepension och avtalsförsäkringar samt friskvårdsbidrag
Möjlighet att delta i motionslopp
Stor kick-off för alla varje år
Vem är då vår nya drömkollega?
Du är en glad filur med erfarenhet av serviceyrket som är van vid att skapa bra relationer och kontakter med gäster. Som person är du ansvarsfull, ambitiös och respektfull mot din omgivning.
Vi vill att du har:
Goda kunskaper i svenska och engelska
Låter det som du? Bra! Uppfyller även följande punkter måste vi verkligen ta en kaffe:
Tidigare arbetslivserfarenhet som kallskänka
Om Nordrest
Nordrest är Sveriges uppstickare inom restaurangbranschen, ett renodlat restaurangföretag som arbetar med restauranger, cateringuppdrag, på skolor och inom omsorgen.
Låter det intressant? Då är du välkommen med din ansökan snarast. Sista dag för ansökningar är 19 juli 2026.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning fram till julen 2026 med möjlighet till förlängning
Omfattning: 80%
Tillträde: Augusti 2026
Lön: Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7985057-2075068". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordrest Holding AB
(org.nr 556943-6560), https://connecta.nordrest.se
Linköping University (visa karta
)
581 83 LINKÖPING Arbetsplats
Nordrest Jobbnummer
9983087