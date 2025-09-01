Självständig kallskänka med oslagbart driv? Vi måste snacka!
NR drift AB / Kockjobb / Linköping Visa alla kockjobb i Linköping
2025-09-01
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NR drift AB i Linköping
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
, Karlsborg
eller i hela Sverige
Matverkstan är en unik restaurang belägen bredvid vackra Stångån. Här serverar vi dagens lunch lagad från grunden med vårat hembakade bröd och generösa salladsbuffé. Med sitt läge och fina lokaler är Matverkstan är självklart vad för alla sorts firanden. Vi söker nu en kreativ person som vill hjälpa oss ta Matverkstan till nästa nivå.
Kort om tjänsten
För rätt person finns här stora möjligheter till utveckling! Vi söker dig som har ett brinnande intresse för matlagning och gillar att jobba med råvaror som gör en meny lockande. En glad personlighet med ett stänk entreprenörskap passar som hollandaise på sparrisen för detta jobb. Breda kunskaper i bakning är ett plus men inte ett krav.
Vad säger kollegorna om Nordrest
"Hos oss arbetar alla tillsammans i ett team mot ett gemensamt mål: att leverera bra mat med riktigt bra service. Samtidigt har vi alltid roligt och skrattar mycket! "
Fler saker som gör livet extra trevligt på Nordrest
Kollektivavtal med tjänstepension och avtalsförsäkringar samt friskvårdsbidrag
Möjlighet att delta i motionslopp
Stor kick-off för alla varje år
Vem är då vår nya drömkollega?
Du är en glad filur med erfarenhet av kock eller kallskänksyrket som är van vid att skapa bra relationer och kontakter med gäster. Som person är du ansvarsfull, ambitiös och respektfull mot din omgivning.
Vi vill att du har:
3-årig gymnasial kockutbildning eller motsvarande
Goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort
Låter det som du? Bra! Uppfyller även följande punkter måste vi verkligen ta en kaffe:
Tidigare arbetslivserfarenhet som kock eller kallskänka
Erfarenhet av varubeställning
Bred kunskap i bakning
Extra intresse för desserter
Ett gediget intresse och gärna kunskap och erfarenhet av hållbarhetsarbete då restaurangen är både miljö- och kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 samt ISO 14001
Om Nordrest
Nordrest är Sveriges uppstickare inom restaurangbranschen, ett renodlat restaurangföretag som arbetar med restauranger, cateringuppdrag, på skolor och inom omsorgen.
Låter det intressant? Då är du välkommen med din ansökan snarast. Sista dag att söka är 14 september, men vi behandlar alla ansökningar löpande.
Anställningsform: Vikariat med start omgående fram till juli 2026
Omfattning: 95%
Tillträde: Efter överenskommelse
Lön: Enligt kollektivavtal Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NR drift AB
(org.nr 559010-1423), http://www.nordrest.se Arbetsplats
Nordrest Kontakt
Agnes Johansson agnes.johansson@nordrest.se Jobbnummer
9484497