Självständig HR-profil med helhetsansvar (50%)
Framtiden i Sverige AB / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-04-07
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Malmö
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
, Svedala
eller i hela Sverige
Vill du äga hela HR-arbetet i en verksamhet där du får kombinera strategi med operativt genomförande?
Här kliver du in i en nyckelroll där du skapar struktur, driver utveckling och stöttar chefer i vardagen.
Om rollen
Vi söker en erfaren och självgående HR-administratör på 50% med helhetsansvar för HR. Du arbetar nära verksamheten och växlar naturligt mellan strategiska initiativ och operativt genomförande.
Du driver och utvecklar HR-processer, stöttar chefer i personalfrågor och säkerställer att HR-arbetet fungerar i praktiken - varje dag.
Du kommer bland annat att:
Driva och utveckla HR-processer, rutiner och policys
Stötta chefer i arbetsrätt, personalärenden och dagliga HR-frågor
Ansvara för HR-administration inklusive delar av lönehantering
Arbeta med onboarding, offboarding och arbetsmiljö
Koordinera interna aktiviteter och event
Vem vi söker
Du är trygg i din HR-kompetens och van vid att arbeta självständigt med stort eget ansvar. Du trivs i en bred roll där du får kombinera struktur, utveckling och operativt arbete.
Du har ett proaktivt arbetssätt, tar initiativ och driver frågor framåt - samtidigt som du har en god förståelse för verksamhetens behov.
Skallkrav:
Eftergymnasial utbildning inom HR eller motsvarande
Erfarenhet av brett HR-arbete
God kunskap inom svensk arbetsrätt och lagstiftning
Flytande engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av att bygga och/eller utveckla HR-processer och policys
Erfarenhet från roller med stort eget ansvar och bred HR-exponering
Kunskap inom löneprocesser och rapportering till myndigheter
Du erbjuds:
En självständig roll med stort eget ansvar
Flexibla arbetstider och möjlighet att påverka ditt upplägg
En bred tjänst där du kombinerar strategiskt och operativt HR-arbete
Företaget är en etablerad aktör inom industriell ytbehandling och kemiska lösningar kopplade till svetsning. Verksamheten i Sverige består av ett mindre team på cirka 15 medarbetare, vilket skapar en familjär känsla med nära samarbete och korta beslutsvägar.
Samtidigt är bolaget en del av en större internationell industrikoncern, vilket ger stabilitet, resurser och tillgång till en global organisation.
Här får du möjlighet att arbeta i en mindre organisation där du har stor påverkan - samtidigt som du har styrkan från en större koncern i ryggen.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vill göra skillnad i människors liv. Det gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag.
För denna tjänst kommer du att bli direktanställd av kundföretaget.
Rekryteringsprocess:
Telefonintervju
Intervju
Referenstagning och personlighetstest
Intervju med företaget
Beslutsfattande
För att söka tjänsten skickar du in CV via länken. Då vi arbetar kompetensbaserat baserar vi ej urvalet på personligt brev, därav inget vi efterfrågar.
Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Joakim Borglin via e-post: Joakim@framtiden.com
Startdatum: Omgående
Omfattning: Deltid, 50%
Placering: Malmö
Lön: Enligt överenskommelse
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52364_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
238 01 OXIE Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Joakim Borglin joakim@framtiden.com Jobbnummer
9840146