Självgående tekniker/Mekaniker Sollentuna
Minbil I Stockholm AB / Maskinreparatörsjobb / Sollentuna Visa alla maskinreparatörsjobb i Sollentuna
2025-08-08
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Minbil I Stockholm AB i Sollentuna
, Täby
, Vallentuna
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker två glada, självgående och kunniga tekniker/mekaniker till vår verkstad i Sollentuna.
Din roll på verkstaden blir att med resten av verkstadsteamet serva och reparera våra kunders fordon.
För oss är det viktigt att du har en positiv inställning, att du brinner för kvalitativt arbete, är ordningsam, noggrann och har lätt att följa instruktioner och rutiner.
Tjänsten kräver att du är datakunnig samt kan tala och skriva på svenska och engelska då de obligatoriska utbildningarna och de system vi arbetar i är både på engelska och svenska.
Min bil Sollentuna är auktoriserad verkstad för: Nissan, Mitsubishi, Subaru, Mazda, Fiat, Alfa Romeo, Fiat Professional, Jeep och Abarth, Tidigare erfarenhet av något/några av våra varumärken ses som extra meriterande.
Min bil Sollentuna är en av sex Min bil verkstäder i Stockholm. Min bil är också anslutna till kedjan Autoexperten vilket innebär att vi servar och reparerar alla bilmärken.
Min bil fick 2019 utnämningen som Årets Autoexperten-verkstad och innehar självklart kvalitetsstämpeln Godkänd bilverkstad!
Intervjuer för kvalificerade sker löpande varpå tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag - så ansök idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: vd@minbil.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tekniker Sollentuna". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Minbil i Stockholm AB
(org.nr 556691-8339)
Hovslagarevägen 4 (visa karta
)
192 54 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Min bil Sollentuna Jobbnummer
9451327