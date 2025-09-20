Självgående Snickare Uppsala/Stockholm

Snickarhajen AB / Snickarjobb / Uppsala
2025-09-20


Visa alla snickarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Snickarhajen AB i Uppsala

Snickarhajen söker självgående snickare med erfarenhet av köksmontering
Plats: Uppsala och Stockholm
Omfattning: 50% med möjlighet till utökning
Start: Enligt överenskommelse

Publiceringsdatum
2025-09-20

Om tjänsten
Vi på Snickarhajen söker en skicklig och självgående snickare som har dokumenterad erfarenhet av köksmontering. Du kommer främst att arbeta med köksinstallationer i både renoverings- och nyproduktionsprojekt. Tjänsten är på 50% till att börja med, men för rätt person finns goda möjligheter att öka omfattningen.
Vi söker dig som:
• Har flera års erfarenhet som snickare, gärna med fokus på kök
• Är van vid att arbeta självständigt och ta ansvar för hela processen
• Har god verktygsvana och ett öga för detaljer
• Är lösningsorienterad och har ett professionellt bemötande
• Har B-körkort (krav)
• Talar och skriver svenska obehindrat
Vi erbjuder:
• Flexibel arbetstid och möjlighet att påverka din arbetsmängd
• Varierande uppdrag med fokus på kvalitet
• Ett personligt och jordnära arbetsklimat
• Konkurrenskraftig ersättning och schyssta villkor

Så ansöker du
Skicka din ansökan till info@snickarhajen.se och berätta kort om dig själv och din erfarenhet. Urval sker löpande - vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
E-post: info@snickarhajen.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Självgående snickare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Snickarhajen AB (org.nr 559418-8814)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9518751

Prenumerera på jobb från Snickarhajen AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Snickarhajen AB: