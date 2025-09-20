Självgående Snickare Uppsala/Stockholm
Snickarhajen AB / Snickarjobb / Uppsala Visa alla snickarjobb i Uppsala
2025-09-20
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Snickarhajen AB i Uppsala
Snickarhajen söker självgående snickare med erfarenhet av köksmontering
Plats: Uppsala och Stockholm
Omfattning: 50% med möjlighet till utökning
Start: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2025-09-20Om tjänsten
Vi på Snickarhajen söker en skicklig och självgående snickare som har dokumenterad erfarenhet av köksmontering. Du kommer främst att arbeta med köksinstallationer i både renoverings- och nyproduktionsprojekt. Tjänsten är på 50% till att börja med, men för rätt person finns goda möjligheter att öka omfattningen.
Vi söker dig som:
• Har flera års erfarenhet som snickare, gärna med fokus på kök
• Är van vid att arbeta självständigt och ta ansvar för hela processen
• Har god verktygsvana och ett öga för detaljer
• Är lösningsorienterad och har ett professionellt bemötande
• Har B-körkort (krav)
• Talar och skriver svenska obehindrat
Vi erbjuder:
• Flexibel arbetstid och möjlighet att påverka din arbetsmängd
• Varierande uppdrag med fokus på kvalitet
• Ett personligt och jordnära arbetsklimat
• Konkurrenskraftig ersättning och schyssta villkorSå ansöker du
Skicka din ansökan till info@snickarhajen.se
och berätta kort om dig själv och din erfarenhet. Urval sker löpande - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
E-post: info@snickarhajen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Självgående snickare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Snickarhajen AB
(org.nr 559418-8814) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9518751