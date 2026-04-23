Självgående snickare till PR Eko Mark
OBS! Vi tar endast emot ansökningar via ansökningslänken och kan inte garantera att vi läser din ansökan om du skickar den på mejl.
PR Eko Mark AB är ett mindre företag som arbetar med mark, anläggning och trädgårdsskötsel. Företaget är engagerat i hållbar utveckling och är en del av det gröna näringslivet genom Gröna arbetsgivare. Verksamheten är inriktad på arbete i utemiljöer, med fokus på underhåll och förbättring av gårdar, parker och andra gemensamma ytor. Under vintern arbetar företaget även med snöröjning. Kunderna finns främst bland bostadsrättsföreningar och arbetet utförs huvudsakligen i förorter söder om stan.
Just nu söker vi en erfaren snickare eftersom företaget behöver förstärka teamet under säsongen. Du kommer att arbeta i en varierad roll utomhus och bli en viktig del av det dagliga arbetet ute på plats hos kund. Du blir en del av ett mindre team där det är viktigt att alla hjälps åt, tar ansvar för sitt arbete och bidrar till att uppdragen genomförs på ett bra sätt.
Som snickare kommer du bland annat att:
Utföra snickeriarbeten i olika utemiljöer, till exempel i parker, på innergårdar och hos privatpersoner.
Arbeta med praktiska uppgifter enligt planerade arbetsmoment och företagets pågående uppdrag.
Bidra i det löpande arbetet ute på plats, både självständigt och tillsammans med kollegor.
Ansvarsområden
Du ansvarar för att ditt arbete blir utfört på ett noggrant och yrkesmässigt sätt. Rollen kräver att du kan ta ansvar för dina arbetsuppgifter, följa planeringen och anpassa dig när arbetet varierar mellan olika platser och kunder. Du förväntas också bidra till att arbetet fungerar bra i teamet och att arbetsdagen flyter på på ett effektivt och tryggt sätt.
Önskad profil:
Du har minst 4 års erfarenhet som snickare eller av liknande praktiskt yrkesarbete.
Du talar svenska obehindrat.
Du har B-körkort.
Vi söker dig som:
Är självgående; eftersom du i stor utsträckning behöver kunna ta ansvar för ditt eget arbete och driva dina uppgifter framåt utan större vägledning.
Trivs med varierande arbetsuppgifter utomhus; eftersom arbetet sker i olika miljöer och kan se olika ut beroende på kund, plats och säsong.
Har en positiv inställning och bidrar till ett gott arbetsklimat; eftersom du blir en del av ett mindre team där samarbete, ansvar och ett bra bemötande är viktigt i vardagen.
Är praktisk och lösningsorienterad; eftersom arbetet kräver att du kan hantera uppgifter ute på plats och hitta bra lösningar i det dagliga arbetet.
Meriterande om du:
Har erfarenhet av att arbeta i utemiljöer.
Har vana av att arbeta mot bostadsrättsföreningar eller andra återkommande kunder.Publiceringsdatum2026-04-23Övrig information
Start: Omgående
Arbetstider: 07.00-16.00
Placering: Tumba, med arbete runt om i Söderort
Anställningsform: Säsongsanställning från april till oktober, med möjlighet till förlängning
Hos PR Eko Mark AB får du arbeta i ett mindre företag där du blir en viktig del av verksamheten. Du får ett varierat arbete utomhus, nära kollegor och kunder, i en roll där din erfarenhet och ditt ansvarstagande gör stor skillnad. För dig som trivs med praktiskt arbete, utemiljöer och ett mindre sammanhang kan detta vara en bra möjlighet.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. På grund av hur annonsplattformen är uppbyggd kan Tillväxt Botkyrka stå som arbetsgivare, men tjänsten som beskrivs ovan är alltid hos den arbetsgivare som omnämns. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Botkyrka för att hitta just dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7615501-1962529". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxt Botkyrka AB
https://jobb.tillvaxtbotkyrka.se
Utbildningsvägen 3
)
147 40 TUMBA Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Tillväxt Botkyrka
