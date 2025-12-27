Självgående snickare sökes
2025-12-27
Självgående snickare sökes till vårt företag.
Vi är ett relativt nystartat företag som nu behöver utöka vår personalstyrka. Vi arbetar både med inomhus och utomhus med mindre och större projekt. Fastighetsskötsel, renoveringar, takbyten, altaner, m.m.
Vi söker nu efter en självgående snickare med erfarenhet av inomhusrenoveringar, fasadrenovering, viss nybyggnation, kök, badrumsrenoveringar, m.m.
Körkort är meriterande, men inte ett krav.
Svenska är inte ett krav.
6 månaders provanställning tillämpas.
Start enligt överenskommelse
Om man är kvalificerad för nystartsarbete så är vi eventuellt öppna för detta. Viktigast för oss är personen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: fakturaubmo@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickare sökes". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ubmo AB
762 51 RIMBO Kontakt
Ägare
Kenan Kahveci ubmoab@hotmail.com Jobbnummer
