Självgående snickare sökes

Ubmo AB / Snickarjobb / Norrtälje
2025-12-27


Självgående snickare sökes till vårt företag.

Vi är ett relativt nystartat företag som nu behöver utöka vår personalstyrka. Vi arbetar både med inomhus och utomhus med mindre och större projekt. Fastighetsskötsel, renoveringar, takbyten, altaner, m.m.

Vi söker nu efter en självgående snickare med erfarenhet av inomhusrenoveringar, fasadrenovering, viss nybyggnation, kök, badrumsrenoveringar, m.m.
Körkort är meriterande, men inte ett krav.
Svenska är inte ett krav.
6 månaders provanställning tillämpas.
Start enligt överenskommelse
Om man är kvalificerad för nystartsarbete så är vi eventuellt öppna för detta. Viktigast för oss är personen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: fakturaubmo@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Snickare sökes".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ubmo AB (org.nr 559489-8719)
Gamla Kvarnvägen 7 (visa karta)
762 51  RIMBO

Kontakt
Ägare
Kenan Kahveci
ubmoab@hotmail.com

Jobbnummer
9664045

