Självgående snickare med ansvarskänsla
2025-12-07
Är du trygg i ditt hantverk, gillar att ha koll på helheten och trivs i en roll där du får ta ansvar? Vi på Schnell Rekrytering AB söker nu en erfaren snickare som fungerar som platschefens högra hand - i ett team där yrkesstolthet, ordning och bra stämning är standard.
Om rollen
Det här är en roll för dig som kan mer än att "bara bygga". Du blir en viktig del i helheten - ser till att rätt material finns på plats, har koll på detaljerna, håller kontakt med leverantörer och ser till att jobbet flyter.
Du är en självgående hantverkare med förmågan att komplettera, avlasta och samordna. Du arbetar nära platschef och projektledning, särskilt på mindre projekt där du ofta fungerar som arbetande förman.
Vi söker dig som:
Har yrkesbevis som snickare och en gedigen bakgrund i branschen
Är självgående, ordningsam och trygg i ditt yrke
Har B-körkort
Talar och skriver svenska obehindrat
Har god social kompetens och trivs i samarbete
Är van att ta kontakt med leverantörer, följa upp beställningar och ta ansvar för arbetsplatsens logistik
Har giltiga certifikat (t.ex. Heta Arbeten) - eller är redo att lösa det snabbt
Du erbjuds:
40 timmars arbetstidsförkortning
Kollektivavtal
Årsförsäkring
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr/år
Ett team där folk trivs, gör sitt jobb - och faktiskt har kul på vägen
En roll där du får använda hela din kompetens, inte bara hammaren
