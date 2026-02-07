Självgående snickare i Göteborg/Kungsbacka
2026-02-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Västsvensk Byggdesign AB är ett relativt nytt bolag som stabilt växer och behöver nu gå ifrån ett enmansföretag med inhyrda till ett bolag med anställda.
Vi söker dig som kan hantera yrket precis som det är med varierande arbetsuppgifter. Du skall vara självgående och kunna sköta de jobb du blir tilldelad självständigt, men även fungera bra i grupp samt med andra hantverkare.
Service och kommunikation är något du skall kunna behärska. Du behöver också kunna leverera bra kvalitet på de jobb du utför.
Jag som arbetsgivare söker alltså dig som kommer i tid, gör det du ska och framförallt gör våra kunder nöjda med de jobb vi utför, stora som små.
Vi gör allt ifrån plattan och uppåt kan man säga men finsnickerier och platsbyggda enheter, trappräcken, hyllor mm är lite utav ett kännetecken för oss, som en "bonuskunskap" för kunden kan man säga.
Mer till dig igen då. Du bör vara driven att vilja göra ett så bra jobb du kan och förmår efter din egen kunskapsnivå. Vi sätter ingen press på att du skall klara allt för det är ingen som kan, men man kan alltid bli bättre och övning ger färdighet. Så bättre att försöka och lära sig utav det än att inte försöka alls. Så det vi söker i korthet är en person med följande egenskaper:
Serviceinriktad, positiv, målinriktad, engagerad, självgående, driven, ha en vilja att utvecklas och bli bättre.
För att kunna ansöka om tjänsten krävs följande:
B-körkort (BE-kort är bonus)
Svenskt tal och skrift (även kunna prata engelska "flytande")
Fem års yrkeserfarenhet med varierande arbetsuppgifter.
Ansökan skickas till info@vastsvenskbyggdesign.se
där du börjar rubriken med "Ansökning snickare" och sen gör du en presentation utav dig själv där du berättar lite om vem du är, vad du gillar, var du har arbetet och vad du gillar med jobbet som snickare. Referenser får du också gärna lämna samt ditt CV.
Vi har alla olika förmågor i att uttrycka oss i skrift. Känn ingen press när du ska skriva din presentation, se inte det som ett hinder för att skicka iväg din ansökan om jobbet känns intressant för dig.
Till en början erbjuder vi en provanställning efter överenskommelse för att se hur det funkar. Går det bra och känns bra ifrån båda håll så gör vi en avstämning och gör om anställningsvillkoren.
Lön efter överenskommelse.
Det kommer att finnas möjlighet att växa i bolaget om det intresserar. Kämpar man och anstränger sig så skall det också ge utdelning!
Företaget är baserat i Vallda (Kungsbacka) och utför arbeten i både Göteborg och Kungsbacka.
Det var allt för mig, hoppas vi hörs. Med vänlig hälsning Johan
Västsvensk Byggdesign AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Endast via e-post
E-post: info@vastsvenskbyggdesign.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västsvensk Byggdesign AB
(org.nr 559362-7473) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Johan Yngvesson info@vastsvenskbyggdesign.se Jobbnummer
9729473