Självgående Snickare
Hållbart Bygg & Entreprenad i SV AB / Snickarjobb / Stockholm Visa alla snickarjobb i Stockholm
Företaget Hållbart bygg är I en mycket snabb utveckling och därför behöver vi erfarna självgående Snickare på stora projecter som kan både nå kvalitets krav och följa tidsplan.
Våra projecter ligger I stockholm.
Företaget har kollektivavtal med byggnads och följer alla regler som det ska.
Företaget samarbetar med stora och seriösa svensk företag som betyder att de som söker jobbet måste vara på riktid seriösa med hög arbetsmoral, dessutom måste vara erfarna självgående Snickare.
Vi jobbar med stora projecter och företaget har jobb året runt.
Start direct efter överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: Kontakt@hallbartbygg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hållbart Bygg & Entreprenad i SV AB
(org.nr 559333-6885)
Gillerbacken 22 Lgh 1801 (visa karta
)
124 64 BANDHAGEN Arbetsplats
Erjon Home builder AB Jobbnummer
9507296