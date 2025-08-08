Självgående snickare

Häggmark Byggservice i Värmland AB / Snickarjobb / Sunne
2025-08-08


Vi söker skickliga snickare!
Är du en erfaren snickare med yrkesbevis? Vill du vara en del av ett dynamiskt team där kvalitet och noggrannhet står i fokus? Då är det dig vi söker!
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet som snickare
Har yrkesbevis
Är noggrann och kvalitetsmedveten
Har god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt
Lösningsorienterad
Har god kunskap inom ritningsläsning
Har B-körkort

Om oss: Vi är ett väletablerat byggföretag med många års erfarenhet inom branschen. Vi arbetar med allt från nybyggnationer av villor och hallar till mindre renoveringar och erbjuder våra kunder högkvalitativa lösningar.
Anställningsvillkor:
Sysselsättningsgrad: 100%
Provanställning tillämpas

Ansökan: Skicka ditt CV och ett personligt brev till byggkarriar@haggmark.se . Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29
E-post: byggkarriar@haggmark.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Byggnadsarbetare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Häggmark Byggservice i Värmland AB (org.nr 559483-3120)
Brunnsvägen 1 (visa karta)
686 95  VÄSTRA ÄMTERVIK

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9450227

