Självgående smeder sökes i Trollhättan.
Optima Bemanning AB / Svetsarjobb / Trollhättan Visa alla svetsarjobb i Trollhättan
2025-09-08
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Optima Bemanning AB i Trollhättan
, Vårgårda
, Göteborg
, Borås
, Ulricehamn
eller i hela Sverige
Optima bemanning AB är ett bemannings och rekryteringsföretag med inriktning emot den tunga industrin. Vi arbetar på uppdrag från kund över hela Sverige. Vi har säte i Östergötland. Du som söker har många år inom tillverkande industri.
#jobbjustnu
Vi söker just nu flera självgående, duktiga smeder till vår kund i Trollhättan.
Svetsareprövning på EN-9606, 111 är meriterande men inget krav.
Vidare är du av självständig karaktär och en problemlösare, men har inga problem att ventilera och diskutera arbetssättets gång med dina medarbetare.
Du har en gymnasieutbildning i botten och har bred industriell erfarenhet sedan tidigare.
Ditt certifikat på pinne (111) bifogas i din ansökan. Är det äldre än 3 år är det inte giltigt.
Arbetet består av självständigt montage och svetsning av stålkonstruktioner ute på olika byggarbetsplatser i Trollhättan.
Du är van vid olika moment på en byggarbetsplats och du har inga problem med att läsa och förstå svets och byggritningar.
Din kunskap inom pinnsvetsning är avgörande för ett fullgott utfört arbete och det ställs höga krav från vårt kundföretag på svetsarförband och mått.
Du har flera år i branschen och du tycker om och brinner för ditt arbete! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Via e-post
E-post: jobb@optimabemanning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Smed Trollhättan.". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Optima Bemanning AB
(org.nr 559108-6854), http://www.optimabemanning.se
461 30 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Optima Bemannaning AB Jobbnummer
9497347