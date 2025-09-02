Självgående Servispersonal

Broby Gästis Hotell & Restaurang AB / Restaurangbiträdesjobb / Östra Göinge
2025-09-02


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Östra Göinge, Osby, Olofström, Hässleholm, Kristianstad eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Broby Gästis Hotell & Restaurang AB i Östra Göinge

Vi bedriver både hotell och restaurang verksamhet och till oss kommer gäster främst för vår högt uppskattade mat, den personliga servicen och känslan av att komma "hem".
Vi söker dig som är självgående, ansvarstagande och engagerad.
Har minst 2 års erfarenhet från restaurang med bordsservering (krav).
Har ett genuint servicefokus och trivs i mötet med människor.
Trivs i ett högt tempo och håller alltid ett leende på läpparna.
Har lätt för att samarbeta och bidrar med positiv energi till verksamheten.
Vi är en arbetsplats som är medlem i Visita och har kollektivavtal med alla anställda.
Mejla oss ditt cv, vi ser fram emot just din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: johan@brobygastis.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Broby Gästis Hotell & Restaurang AB (org.nr 559513-7174)
Torget 1 (visa karta)
289 41  BROBY

Jobbnummer
9486644

Prenumerera på jobb från Broby Gästis Hotell & Restaurang AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Broby Gästis Hotell & Restaurang AB: