Självgående Servispersonal
Broby Gästis Hotell & Restaurang AB / Restaurangbiträdesjobb / Östra Göinge Visa alla restaurangbiträdesjobb i Östra Göinge
2025-09-02
, Osby
, Olofström
, Hässleholm
, Kristianstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Broby Gästis Hotell & Restaurang AB i Östra Göinge
Vi bedriver både hotell och restaurang verksamhet och till oss kommer gäster främst för vår högt uppskattade mat, den personliga servicen och känslan av att komma "hem".
Vi söker dig som är självgående, ansvarstagande och engagerad.
Har minst 2 års erfarenhet från restaurang med bordsservering (krav).
Har ett genuint servicefokus och trivs i mötet med människor.
Trivs i ett högt tempo och håller alltid ett leende på läpparna.
Har lätt för att samarbeta och bidrar med positiv energi till verksamheten.
Vi är en arbetsplats som är medlem i Visita och har kollektivavtal med alla anställda.
Mejla oss ditt cv, vi ser fram emot just din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: johan@brobygastis.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Broby Gästis Hotell & Restaurang AB
(org.nr 559513-7174)
Torget 1 (visa karta
)
289 41 BROBY Jobbnummer
9486644