Självgående mekanisk montör sökes
2026-03-06
Vi söker en erfaren och självgående mekanisk montör till vår kund. I rollen som montör av ONE- bakugnar blir du en en viktig del av vår kunds produktionskedja i byggandet av framtidens bakugnar! Hos vår kund får du arbeta i en stabil och växande verksamhet som utvecklar och tillverkar industribakugnar av högsta kvalitet till bagerier över hela världen.
Som montör arbetar du med montering och färdigställande av kundens ONE-bakugnar i produktionsmiljö. Arbetet utförs med hög precision och enligt fastställda kvalitetskrav.
Montering av bakugnar från grunden, inklusive stomme, luckor, roterande vagnsystem och isolering
Installation av mekaniska och tekniska komponenter såsom fläktar, motorer och värmesystem (el, gas eller olja beroende på modell)
Montering av enklare elkomponenter och givare enligt ritningar och elscheman
Arbete utifrån montageanvisningar, teknisk dokumentation och kvalitetsspecifikationer
Utföra funktionskontroller, justeringar och kvalitetskontroller inför leverans
Felsökning och åtgärd av avvikelser i funktion eller montering
Samarbete med kollegor inom montering, el och kvalitet för att säkerställa ett korrekt och effektivt slutresultat
Vem söker vi?
För att lyckas i rollen ser vi att du är en person som arbetar med stor noggrannhet och hög ansvarskänsla. Du har ett strukturerat arbetssätt och trivs med att arbeta metodiskt även när detaljerna är många.
Du är lösningsorienterad och har förmåga att identifiera och åtgärda avvikelser på ett effektivt sätt
Du har god teknisk förståelse, särskilt inom mekanik och hur olika komponenter samverkar
Du är van vid att arbeta med höga kvalitetskrav och snäva toleranser, där precision är avgörande för slutresultatet
Du tar ansvar för ditt arbete och säkerställer att varje moment utförs korrekt
Krav för rollen
Erfarenhet av mekanisk montering inom industri eller verkstad - dokumenterad erfarenhet är ett krav
Hög precision och noggrannhet - vana vid arbete med små toleranser där fel kan få stora konsekvenser
Förmåga att läsa och följa tekniska ritningar och elscheman
Teknisk förståelse inom mekanik och komponenters funktion
Felsökning och justering - erfarenhet av att identifiera och åtgärda avvikelser i mekaniska och tekniska system
Strukturerat och metodiskt arbetssätt - kunna planera och genomföra moment självständigt
Teamarbete - kunna samarbeta med kollegor inom montering, el och kvalitet utan avvikelser i rutiner
Språkkrav - goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, för att kunna läsa instruktioner och följa säkerhetsföreskrifter
Fysisk förmåga - kunna hantera tunga delar och stå/knäböja under längre perioder i verkstadsmiljö
Låter detta som ett jobb för dig? Välkommen in med din ansökan!
