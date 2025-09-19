Självgående lagerarbetare
2025-09-19
Vi söker noggranna och självgående medarbetare till vår "Pack & Plock"-avdelning i Helsingborg. Arbetsuppgifterna innebär främst att sortera, plocka och paketera produkter som våra kunder beställt online. Vi söker dig som är självständig, ansvarsfull och som trivs med att röra dig under hela arbetsdagen. Vi har dagligen uppsatta mål om antal kollin som ska hinna packas och hämtas, så du behöver vara effektiv och jobba i ett högt tempo under arbetspasset.
Vem är du?
Som person är det viktigt att du är självgående, noggrann och snabblärd. Vidare är du strukturerad, stresstålig och har hög arbetsmoral. För att du ska trivas i rollen krävs det att du tycker om att gå själv under dagen och inte blir uttråkad av repetitiva arbetsuppgifter. Vi tror att du uppskattar att sätta igång favoritmusiken i hörlurarna och sedan köra igång med ditt arbetspass.
Tidigare erfarenhet av lagerarbete är inget krav men meriterande. Om du inte har någon tidigare erfarenhet av just lager, så får du gärna skriva några rader om varför du tror att det ändå skulle kunna passa dig.
Om JTI Ventures
JTI Ventures AB är ett e-handelsföretag beläget vid Väla Södra i Helsingborg. Verksamheten startades i början av 2016 och sedan dess har vi vuxit från ett garage på 20 kvm till en lokal på över 6000 kvm. Idag är vi ca 25 anställda fördelade på lager, kontor och management. Vi säljer våra produkter hos flera av Europas största marknadsplatser samt i våra egna onlinebutiker. Publiceringsdatum2025-09-19Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor eller vill veta mer?
Kontakta gärna rekryteringsansvarig: jobb2@jtiventures.se
Tillträde och ansökan
Tjänsten avser behovsanställning och anställningsstart sker löpande enligt överenskommelse. Arbetspassen är mestadels mellan 07:00 - 17:00
Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag. Bifoga ditt CV samt personliga brev så återkommer vi till de kandidater vi är intresserade att veta mer om. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
E-post: jobb2@jtiventures.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lager". Arbetsgivare JTI Ventures AB
(org.nr 559041-2358), https://jtiventures.se/
254 48 HELSINGBORG
9518499