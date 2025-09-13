Självgående Kock
2025-09-13
Välkommen till ProfilHotels Savoy, ProfilHotels. Jönköping City finns precis utanför dörren. Centralstationen ligger fem minuters promenad bort, och du har nära till nöjen, shopping och övrigt utbud i Jönköping. Brasseriet Sofiehof Kök & Bar huserar i hotellet. Med ett stort fokus på närproducerade råvaror, sober inredning i 20-talsstil och en avslappnad service har Sofiehof blivit ett populärt tillhåll för såväl hotellgäster som Jönköpingsbor.\n\nPubliceringsdatum2025-09-13Beskrivning
Vi söker nu en passionerad och erfaren kock som vill bli en del av vårt fantastiska team! Vi har en fransk meny enligt vårt La Gare koncept, och vi söker dig som strävar efter att erbjuda våra gäster en smakupplevelse utöver det vanliga.
Om du har en kärlek för matlagning och vill arbeta i en kreativ och dynamisk arbetsmiljö, då kan det här vara jobbet för dig! Dina arbetsuppgifter
- Förbereda och laga mat enligt restaurangens meny och högsta kvalitetsstandard.
- Säkerställa att maten levereras i rätt tid och med hög kvalitet.
- Delta i planering för konferensmeny och andra bokningar.
- Inköp av aktuella varor.
- Ansvara för att upprätthålla en ren och säker arbetsmiljö i köket.
- Arbeta i nära samarbete med övrig personal för att ge våra gäster en fantastisk upplevelse.
Du tycker om att jobba, I vårt kök arbetar du med alla sysslor, med fokus på matlagning, men även servering & matsal samt städ & disk.
Vårt kök servar hela hotellverksamheten med allt från frukost, luncher, kvällsmenyer och konferensverksamhet - du kommer därför att jobba med alla delar.
Det innebär att du kommer att arbeta både dagar, kvällar samt helger. Kvalifikationer
- Har minst 3 års erfarenhet av arbete som kock, gärna inom á la carte
- Har ett stort intresse för matlagning och kvalitetsråvaror.
- Är kreativ, initiativrik och lösningsorienterad.
- Kan arbeta självständigt men också samarbeta effektivt i team.
- Har goda kunskaper om hygien och säkerhet i köket.
- (Meriterande) Har utbildning inom kockyrket eller annan relevant erfarenhet.
Som person tycker du om att utvecklas, lära nytt och ha en mängd olika arbetsuppgifter! Du tycker om att ha ordning & reda omkring dig och gillar att jobba tillsammans med andra människor. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du har med dig en kockutbildning på någon nivå eller kan visa erfarenhet i motsvarande grad. Har du hunnit jobba några år i yrket är det bra, men ditt intresse för att laga mat är det som väger tyngst.
Är du redo att ta ditt intresse för mat till nästa nivå? Vi ser fram emot att få din ansökan.
Tjänsten kan komma att tillsättas löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.Anställningsvillkor
Vi erbjuder en anställning på 80 %
Du kan i dag ha ett annat jobb och kombinera med vårt kök. Vi är öppna för samtal.
Ligula Hospitality Group är moderbolag i en privatägd koncern i tillväxt som äger, förvaltar och utvecklar varumärken och koncept inom hotell- och restaurangnäringen. Vi driver idag 46 hotell i 16 städer i Sverige, sex städer i Tyskland och i Köpenhamn i Danmark. Hotellverksamheten bedrivs under varumärkena Collection by Ligula, ProfilHotels by Ligula, Apartments by Ligula, Motel L by Ligula och Good Morning Hotels by Ligula. Genom avtal driver vi även fem Best Western Plus hotell. Vi sysselsätter ca 800 årsanställda och omsätter drygt 1 400 MSEK. Läs mer på ligula.se Ersättning
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/162". Omfattning
