Självgående Elektriker / Service elektriker
Hedermann Gruppen AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Järfälla Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Järfälla
2025-10-31
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hedermann Gruppen AB i Järfälla
Självgående Elektriker / Service elektriker sökes till Hedermann Installation AB
Plats: Stockholm med omnejd
Anställningsform: Heltid / TillsvidarePubliceringsdatum2025-10-31Om företaget
Hedermann Installation AB är ett väletablerat installationsföretag som brinner för smarta och hållbara el-lösningar. Vi arbetar brett - med ROT-projekt, stambyten, servicejobb, renoveringar och uppdrag för både privatpersoner och företag.
Hos oss är kvalitet, kund nöjdhet och yrkesstolthet alltid i fokus - och vi tror på frihet under ansvar.
Rollen
Vi söker dig som är självgående, engagerad och lösnings orienterad, och som trivs med varierande uppdrag i både små och stora projekt.
Du kommer att arbeta med allt från service och felsökning till nyinstallationer och om dragningar i samband med renovering och stambyten.
Exempel på arbetsuppgifter:
Elinstallationer i bostäder och fastigheter (ROT & renovering)
Service och felsökning hos både företag och privatpersoner
Deltagande i stambyten och större projekt
Planering och självständig rapportering av uppdrag
Kundkontakt och ansvar för att leverera högsta kvalitet
Vi söker dig som:
Är utbildad elektriker (EL-utbildning, ECY-certifikat eller motsvarande)
Har några års erfarenhet som service- eller installationselektriker
Är självgående, noggrann och har god kommunikationsförmåga
Har B-körkort
Gillar att ta ansvar och leverera resultat
Det är meriterande om du har erfarenhet av ROT-arbeten, stambyten och renoveringar, eller om du trivs med kund nära serviceuppdrag.
Vi erbjuder:
En varierad vardag med frihet under ansvar
Stabil anställning i ett familjärt och växande företag
Möjlighet till utveckling och vidareutbildning
Tjänstebil och arbetsredskap
Konkurrenskraftiga villkor
Så här söker du
Känner du att detta är rätt steg i din karriär?
Skicka din ansökan eller CV till: michael@hedermann.se
Har du frågor? Ring oss gärna på 0735723136 - vi berättar gärna mer!
Bli en del av Hedermann Installation AB - där kvalitet, ansvar och yrkesstolthet går hand i hand. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: michael@hedermann.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Självgående elektriker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedermann Gruppen AB
(org.nr 559351-0232), http://www.hedermann.se
Gullivervägen 15 (visa karta
)
176 77 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hedermann Gruppen Jobbnummer
9584138