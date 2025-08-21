Självgående driftledare till Grönsaksfabriken
2025-08-21
Om företaget
1982 startade Kenneth Conradzon en potatisodling i byn Stöcksjö utanför Umeå i Västerbotten vid sidan om sitt ordinarie arbete. Den lilla odlingen växte under några år till ett heltidsarbete och 1989 grundades Conradzons Potatis AB. Fram till 2009 har verksamheten kontinuerligt utvecklats och idag har företaget ett omfattande sortiment av processade grönsaker och rotfrukter. Under de senaste åren fram till 2009 har man även börjat lagerhålla ett stort sortiment av frukt, bär, grönsaker, rotfrukter och svamp för att kunna erbjuda våra kunder en totallösning inom detta område. Vi använder oss i huvudsak av svenska råvaror och en ständigt växande andel lokalproducerat.
Under den utveckling som företaget genomgått sedan 1989 har sortimentet ändrats och utökats mycket men man har hela tiden behållit närheten till kunden. Denna utveckling gjorde att man 2009 beslutade sig för att byta namn på denna del av företaget för att namnet bättre skulle spegla dagens verksamhet. Därmed föddes namnet Grönsaksfabriken som kommer att vara företagets profil utåt. För mer info, gå in på www.gronsaksfabriken.se.
Har du ett öga för detaljer och en passion för att se till att allt flyter på smidigt? Grönsaksfabriken i Umeå söker nu en engagerad och självgående Driftsledare som är redo att ta ansvar för vår dagliga drift och bidra till vår vision om hållbar produktion och långsiktiga relationer.Arbetsuppgifter
Som Driftsledare hos oss kommer du att ha en nyckelroll i att säkerställa att vår produktion och våra anläggningar fungerar på topp. Du kommer att ansvara för den praktiska servicen och underhållet av våra maskiner, utrustning, fordon och lokaler. Din insats kommer inte bara att hålla hjulen snurrande, utan också bidra till en hållbar och effektiv verksamhet.
Dina arbetsuppgifter omfattar planering och genomförande av underhåll på maskiner och utrustning, för att maximera effektivitet och minimera driftstopp. Ditt ansvar omfattar att se till att fordon och lokaler är i bästa skick samt att arbetsuppgifter samordnas och utförs inom teamet för att nå de gemensamma målen. Rollen innebär även deltagande i utvecklingsprojekt med fokus på att förbättra produktionsprocessen och skapa långsiktiga, hållbara resultat.Profil
Vi söker dig som har en praktisk bakgrund och tidigare erfarenhet av service och underhåll av maskiner och utrustning bidrar du till att arbetet flyter på effektivt och säkert. För denna roll är det viktigt att du har C-körkort och gärna erfarenhet av att köra hjullastare. Vidare är du en självgående person som tar ansvar och driver arbetet framåt, samtidigt som du har lätt för att kommunicera och samarbeta med kollegor på alla nivåer.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att växa tillsammans med dig.
I denna rekrytering samarbetar vi med Clockwork Bemanning & Rekrytering. För mer information är du varmt välkommen att kontakta Malin Tengman via tfn: 073 - 351 27 28. Vi arbetar med rekryteringsprocessen löpande. Ansök därför snarast möjligt, dock senast den 12 september via www.clockworkpersonal.se Ersättning
