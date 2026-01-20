Självgående byggnadsplåtslagare inom renovering
JW Plåtslageri AB / Tunnplåtslagarjobb / Stockholm Visa alla tunnplåtslagarjobb i Stockholm
2026-01-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos JW Plåtslageri AB i Stockholm
Vi söker en självgående byggnadsplåtslagare med lång erfarenhet inom renovering av äldre fastigheter.
Du är självgående
Du arbetar fritt under ansvar
Du kan planera ditt eget arbete
Du är trevlig och social
JW Plåtslageri AB är ett traditionellt takplåtslageri som verkat i snart 40 år. Vi är idag ca 20 anställda och verkar i hela storstockholm. Vi har även ett systerföretag som arbetar med tätskikt och heter JW Tätskikt AB.
Vi har kollektivavtal och erbjuder marknadsmässig lön.
Gå gärna in på våra sociala kanaler för att se närmare vilka typer av jobb vi har. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: info@jwplat.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JW Plåtslageri AB
(org.nr 556078-5460)
Stallarholmsvägen 4C (visa karta
)
124 59 BANDHAGEN Kontakt
Andreas Holmberg info@jwplat.se 087268050 Jobbnummer
9694902