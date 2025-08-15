Självgående Applikationsspecialist
Liminity AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-08-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Liminity AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Är du en självgående applikationsspecialist som trivs med att ta eget ansvar? Vi söker en driven teknisk expert som kan förvalta kritiska system!
Vad vi söker: Högre utbildning inom ett relevant tekniskt område, eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt
3 års erfarenhet av applikationsutveckling och förvaltning.
Kompetens inom kodning och skriptning (Python och Powershell)
Intresse för teknisk support, test, felsökning och kvalitetssäkring
Förmåga att snabbt sätta dig in i nya system och teknologier
Kunskap om Databaser/Servrar
Noggrannhet, kvalitetstänkande och vana vid att dokumentera arbetsprocesser.
Förmåga att arbeta självständigt.
Utmärkt kommunikationsförmåga på svenska och Engelska, både muntligt och skriftligt.
Meriterande kunskaper: Förmåga att leda och koordinera tekniska utredningar
Erfarenhet av webbaserade applikationer och tjänster
Erfarenhet av andra programmeringsspråk som t.ex. C# eller .NET
Erfarenhet av verktyg för dataanalys och statistik
Insikt i principer för systemarkitektur och design
Som konsult hos Liminity får du tillgång till marknadens bästa villkor och förmåner, inklusive: Spännande uppdrag hos en framåtsträvande kund
Möjlighet att arbeta med den senaste tekniken
Mentor-program för kontinuerlig utveckling
Omfattande utbildningsmöjligheter och certifieringar
Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete
Konkurrenskraftig lön och förmåner
Och mycket mycket mer, läs mer på https://handbok.liminity.se
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Ansök idag och bli en del av Liminity - framtidens IT-konsultbolag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Liminity AB
(org.nr 559091-7851), https://liminity.se Jobbnummer
9461225