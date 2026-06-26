Självgående - Serviceelektriker Stockholm
Barkarby Elinstallationer Aktiebolag / Installationselektrikerjobb / Stockholm Visa alla installationselektrikerjobb i Stockholm
2026-06-26
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Vi förstärker vårat team och söker nu en självgående serviceelektriker som är driven, positiv och flexibel. I ditt arbete kommer du ha kundkontakter och din förmåga att skapa goda relationer är av stor vikt. Som person är du noggrann, driven och social samt brinner för yrket som elektriker. Du har lätt för att planera och prioritera ditt arbete. Du trivs att arbeta ensam, men även tillsammans med andra. Tjänsten innehåller arbetsuppgifter inom service och installationer. Arbetet kräver elutbildning och ECY certifikat, minst 5 års erfarenhet, B-körkort och svenska obehindrat i tal och skrift.
Barkarby elinstallationer AB är ett familjeföretag i andra generationen och är verksamma i hela Stockholmsområdet. Vi arbetar i huvudsak åt kommuner, förvaltare samt fastighetsägare. Vi arbetar med personlig service & engagemang och utför arbetet med yrkesstolthet.
Vi tar endast emot fullständiga ansökningar via mail. Skicka CV, personligt brev. Arbetet kräver B körkort.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
E-post: info@barkarbyelinstallationer.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barkarby Elinstallationer Aktiebolag
(org.nr 556081-8592)
Rågångsvägen 19B (visa karta
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163 42 SPÅNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Barkarby Elinstallationer AB Jobbnummer
9981970