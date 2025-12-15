SJ Krösa söker Gruppchef till Nässjö
2025-12-15
Söker du ett arbete där du får jobba med människor?
Din kommande roll För att du ska trivas som ledare hos oss behöver du dela vår syn på en god ledare. En god ledare inom SJ Krösa är genuint intresserad av att arbeta med människor, vill känna sina medarbetare, ha en tillitsfull relation till dem och bryr sig. Ledarens medarbetare är inte alltid på plats, de har en arbetsplats som bokstavligen är i ständig rörelse, därför behöver ledaren vara närvarande för sina medarbetare på olika sätt. Ledaren inom Krösa service har sin hemvist i ledningsgrupp Service, där varje deltagares bidrag är mycket viktig för att driva både individer, gruppen och verksamhetsfrågor framåt. I ledningsgrupp Service tror vi på modiga beslut, öppna samtal och att framgång skapas tillsammans. Ledaren representerar medarbetarnas perspektiv men också ledningens vilket gör att ledarens kommunikationsförmåga är det viktigaste verktyget den har. Ledaren har förmågan att behöva nå fram till olika slags människor och anpassar kommunikation och metod efter individen eller gruppen för att budskapet ska nå fram.
Som ledare har Du ansvar för: * Att säkerhetskulturen inom ditt område genomsyras av de bestämmelser och riktlinjer som finns inom området * Resursstyrning och säkerställer rätt kompetens, rätt antal medarbetare och korrekta anställningsformer * Att driva det systematiska arbetsmiljöarbetet inom ditt område bland annat genom lokala skyddskommittéer, skyddsronder och uppföljning av arbetsmiljöfrågor i avvikelsesystem * Att säkerställa att det operativa arbetet inom verksamheten sker enligt våra riktlinjer och rutiner för trafiksäkerhet, kvalitet och miljö * Att bedriva aktiv ekonomistyrning genom att budgetera, prognostisera och följa upp enhetens ekonomiska, operativa och övriga kvalitetsmål * Att service och kundbemötandet till våra resenärer gör att de känner sig trygga och får en behaglig resa
För att du som chef ska ha bästa förutsättningar att lyckas med ditt uppdrag finns ett brett chefsstöd som bland annat består av driftledning, personalplanering, controller, HRBP, chefskollegor/ledningsgrupp, utbildningssamordnare, instruktörer, företagshälsovård, stationsservice, säkerhetsfunktioner, skyddsorganisation med skyddsombud etc och självklart är din närmaste chef den som coachar, följer upp och tydliggör där det behövs.
Förväntningar på den vi söker är att du har: * Treårigt gymnasium som lägsta utbildningsnivå * Tidigare dokumenterad erfarenhet av ledarskap som gett önskad effekt * God självkännedom och mognad * God kommunikationsförmåga, kan anpassa din kommunikation så att andra förstår ditt budskap * Handlingskraft för att driva förbättringsarbete inom ditt ansvarsområde * Förmågan att göra bedömningar och fatta beslut där avvägningar och intressen kan ställas mot varandra
Ansökan och information Du kommer ha ca 40-45 medarbetare som utgår från åkstationen i Nässjö.
Kontaktperson Rickard Lundqvist Chef service Rickard.Lundqvist@sj.se
Du kommer i din ansökan få svara på några urvalsfrågor som ger dig möjlighet att beskriva erfarenheter som kan vara till nytta i tjänsten. Urval kan komma att ske löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är 11 jan 2026. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
