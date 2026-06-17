Sixt Göteborg C söker biluthyrare, Heltid
S.Bil Stockholm AB / Butikssäljarjobb / Göteborg Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg
2026-06-17
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Vi är en del av världens äldsta biluthyrningsfirma som grundades redan 1912. Vi är ett globalt växande varumärke.
Vi finns på mer än 100 platser i Sverige och i 105 länder runt om i världen.
Hos oss på SIXT Biluthyrning kommer du att arbeta med välkända varumärken som Audi, BMW och Mercedes-Benz.
Du kommer ta plats i ett team som tillsammans levererar en förstklassig upplevelse.
Vad vi kan erbjuda dig
En god marknadsmässig lön.
Yrkesmässig och personlig utveckling.
Vara del av ett team som gemensamt driver stationen mot uppsatta mål.
Varierande arbetsuppgifter.
World Wide rabatt på hyrbilar hos SIXT till dig och din familj/vänner.
Årliga resor med företaget.
Din roll
Du kommer som biluthyrare att hantera våra kunders hyrbilsupplevelse hela vägen, från bokning och upphämtning, till återlämning samt hantera uppföljning och frågor som inkommer.
Arbetstider
Du och dina kollegor går på ett rullande schema där man varierar mellan öppningspass och stängningspass samt helgarbete varannan vecka.
Stationens öppettider är:
Vardagar: 07:00-19:00
Lördagar: 08:00-15:00
Söndagar: 12:00-18:00
Tjänsten är en tillsvidareanställning med en initial provanställning om 6 månader.Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Kundmöten över disk, via telefon och per mail.
Aktivt arbeta med behovsanalys och merförsäljning av SIXT produkter.
Riskbedömning.
Etablera och vårda kundrelationer.
Leverans av hyrbilar.
Biltvätt och skadekontroll
Administrativa uppgifter
Om dig
Förtroendeingivande.
Naturlig servicekänsla.
Resultatinriktad.
Ansvarstagande.
Förmåga att med en lugn och positiv inställning kunna hantera utmanande situationer.
Du har
Goda kunskaper i Svenska och Engelska, tal och skrift.
B körkort (manuell) minst 1 år.
God datorvana.
Om arbetsgivaren
Sixt rent a car startades i München av familjen Sixt 1912. Sixt börsintroducerades i mitten på 1980-talet och blev då också marknadsledande i flera Europeiska länder, framförallt i Tyskland. Sixt är fortfarande i familjen Sixt ägo och drivs idag av Erik och Regine Sixts två söner Alexander och Konstatin Sixt.
I Sverige drivs Sixt som franchise och finns på de flesta stora orter, flygplatser och järnvägsstationer med ca 120 utlämningsställen från Kiruna i norr till Malmö i söder och vi expanderar med nya kontor hela tiden. Vår affärsidé är att förse våra kunder med mobilitetslösningar från 1 dag upp till 3 år. Vi erbjuder kundservice i världsklass och premiumbilar tillhörande märken som BMW, Audi och Mercedes-Benz, med flera.
Ansökningsprocessen
Tjänsten skall tillsättas omgående och ansökningar behandlas löpande. Därmed kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekrytering.stockholm@sixt.se
Vänligen märk din ansökan med: Sixt Göteborg C Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: rekrytering.stockholm@sixt.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rental Agent Göteborg C". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare S.Bil Stockholm AB
(org.nr 556844-6552)
Nils Ericsonsgatan 4 (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sixt Göteborg Jobbnummer
9969064