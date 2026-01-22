Sitechef till Arenastaden!
2026-01-22
Har du ett starkt affärsdriv och vill leda verksamheten med ett tryggt, engagerande ledarskap? Nu söker vi söker dig som brinner för resultat, kvalitet och service och som vill ta ett helhetsansvar i ett nära och strategiskt kundsamarbete. Hos oss blir jobbet både inspirerande och utvecklande.
Om rollen
I rollen som sitechef arbetar du med en stor kund till Coor som verkar i en spännande bransch. Du har det övergripande ansvaret för budget, resultat, kvalitet och kunddialog för flera enheter inom den delvis geografiskt spridda regionen, där kundens HK i Arenastaden (Solna) står i fokus. Du arbetar tätt tillsammans ditt team av gruppchefer och specialister och ansvarar för att ni når era mål inom områden som kundnöjdhet, medarbetarengagemang, hållbarhet och en sund ekonomi. Rollen innefattar även att utveckla kundens arbetsplatser och driva förbättringsarbete inom din region. En viktig del av uppdraget är att utveckla kundrelationen, där du är huvudkontakt till flera viktiga nyckelpersoner hos kund. Du tolkar och följer upp avtal samt driver kontinuerligt förbättringsarbete i nära samarbete med kundens beställarorganisation.
Du rapporterar till Kontraktschef och ingår i en ledningsgrupp där samarbete och innovation står i fokus.
Om dig
Vi söker dig som är en naturlig ledare med starkt affärsfokus och ett genuint intresse för att bygga långsiktiga relationer i ett nära kundsamarbete. Du har ett proaktivt och lösningsorienterat arbetssätt och är duktig på att identifiera nya möjligheter och skapa förbättringar. Som ledare är du trygg, kommunikativ och coachande, och du drivs av att motivera ditt team mot gemensamma mål.
Vi ser att du har:
- Dokumenterad erfarenhet av att leda ledare
- Dokumenterad erfarenhet av att leda personer som arbetar inom geografiskt spridda enheter
- Erfarenhet av att arbeta med beställare och kundorganisationer, inklusive att tolka, följa upp och utveckla avtal
- Erfarenhet av budget- och resultatansvar
- Stark förmåga att bygga långsiktiga kundrelationer och driva utveckling i partnerskap
- Goda ledaregenskaper med erfarenhet av förändringsarbete
- Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift
- Körkort B samt flexibilitet för resor inom regionen
- Erfarenhet av Facility Management-branschen är meriterande men inte ett krav
Vi erbjuder
Coor är en långsiktig arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter i en trygg och innovativ miljö. Vi kombinerar stabiliteten av ett stort bolag med entreprenörsanda och nytänkande. Hos oss arbetar vi aktivt för att skapa en stark servicekultur och engagerar oss i medarbetarnas utveckling.
Vi erbjuder:
- Tillsvidareanställning på heltid med en inledande provanställning på 6 månader
- Fast lön enligt kollektivavtal samt avtalspension och försäkringar
- Förmåner som föräldralön och friskvårdsbidrag
Utbildnings- och utvecklingsmöjligheter inom din roll
- Vi ser att du utgår majoriteten av din tid från arbetsplatsen i Solna men med viss möjlighet till arbete hemifrån
- Anställningsform: Tillsvidareanställning
- Sysselsättningsgrad: Heltid
- Arbetstid: Dagtid
- Startdatum: Enligt överenskommelse
Bakgrundskontroller utförs inför anställning och vi använder personlighetstester
Övrig information
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. För att följa GDPR tar vi endast emot ansökningar via vår annons.
Välkommen med din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Ersättning
