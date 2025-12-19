Sitechef
Coor Service Management AB / Chefsjobb / Linköping Visa alla chefsjobb i Linköping
2025-12-19
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Coor Service Management AB i Linköping
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
, Haninge
eller i hela Sverige
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och leda ett team mot framgång? Som sitechef hos Coor får du en dynamisk roll där du kombinerar strategiskt ansvar med praktisk problemlösning. Du driver projekt, utvecklar processer och ser till att fastighetsdriften fungerar på högsta nivå - varje dag. Här får du chansen att påverka, utvecklas och göra skillnad!
Vilka är vi?
Du erbjuds möjlighet att arbeta och utvecklas i ett innovativt företag med hög ambitionsnivå och servicekänsla med kunden i fokus. Vi har en prestigelös och utvecklingsinriktad kultur där man som ledare har ett stort eget ansvar. Tillsammans med kunniga kollegor och chefer ställer vi upp och hjälper varandra att nå framgång.
Om rollen
Som sitechef har du det övergripande ansvaret för fastighetsdriften i din region och enhet. Du leder ett engagerat team bestående av en driftchef och flera tekniker, vilket innebär att du både har medarbetaransvar och ansvar för att coacha och utveckla en annan chef. Rollen är både strategisk och operativ där du planerar och utvecklar verksamheten, driver projekt samt ser till att leveransen håller hög kvalitet.
En viktig del av uppdraget är beredskap. Du är den som skapar trygghet och stabilitet genom att snabbt agera och hitta lösningar när det oväntade händer. Här får du möjlighet att kombinera ledarskap med teknisk kompetens och problemlösning i en dynamisk miljö där ingen dag är den andra lik.
Exempel på ansvar och arbetsuppgifter:
- Helhetsansvar för leverans, ekonomi, kvalitet och kunddialog.
- Personalansvar för driftchef och tekniker - du utvecklar och coachar teamet.
- Projektledning av förbättrings- och utvecklingsinitiativ inom fastighetsdrift.
- Säkerställa hög driftsäkerhet och följa upp mål för kundnöjdhet och ekonomi.
- Aktivt arbete med beredskap och problemlösning i en dynamisk miljö.
Vem är du?
Du är en trygg och affärsmässig ledare med teknisk förståelse och förmåga att skapa struktur i komplexa miljöer. Du trivs med att kombinera strategiskt arbete med operativa insatser och har en kommunikativ ledarstil som bygger engagemang och samarbete.
Vi ser att du har:
- Erfarenhet av fastighetsdrift och tekniska system.
- Dokumenterad ledarerfarenhet, gärna med ansvar för både chefer och tekniker.
- Kompetens inom projektledning och vana att driva förbättringsarbete.
- God administrativ förmåga och förståelse för ekonomi.
- B-körkort och god datorvana.
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
- En varm och välkomnade arbetskultur
- Lön enligt kollektivavtal
- Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
- Friskvård för att gynna en balans i livet
- Förmåner som avtalspension, försäkringar och föräldralön.
- Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företag
- Löpande kompetensutveckling med utbildningar och kurser
Meriterande:
erfarenhet av beredskap, entreprenadjuridik och energiarbete.Publiceringsdatum2025-12-19Om tjänsten
- Anställningsform: Tillsvidareanställning
- Sysselsättningsgrad: Heltid 100%
- Arbetstid: Dagtid med viss beredskap
- Startdatum: Enligt övernskommelse
- Provanställning: 6 månader
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester och kan komma att utföra bakgrundskontroll innan anställning.
Övrig information
Vid frågor kontakta: Henrik Gustafsson på henrik.gustafsson@coor.com
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. För att följa GDPR tar vi endast emot ansökningar via vår annons.
Välkommen med din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coor Service Management AB
(org.nr 556084-6783), https://www.coor.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Coor Sverige Jobbnummer
9657980