Siteaccess Admin

Vill du arbeta i en roll där du får möta många olika människor och där ingen dag är den andra lik? Vi på Manpower söker nu en Site Access Coordinator till Telenor i Karlskrona. Uppdraget är ett konsultuppdrag på sex månader med goda möjligheter till förlängning. Du blir anställd av Manpower och arbetar hos Telenor - en arbetsgivare som är både omtyckt och välkänd.
Om rollen
Som Site Access Coordinator arbetar du kontorstid i Telenors moderna och trevliga lokaler i Karlskrona. Din huvudsakliga uppgift är att hantera behörigheter kopplat till inpassering på Telenors tekniska siter. Det innebär bland annat:
* Hantering av accesskort och nycklar
* Tilldelning av behörigheter
* Daglig kontakt med kollegor, leverantörer, fastighetsägare och entreprenörer via mail och telefon
Det är en mångsidig roll med stort fokus på service och kommunikation.
Vem söker vi?
Vi tror att du är:
* Kommunikativ, serviceinriktad och ansvarstagande
* Initiativtagande och noggrann
* Van att arbeta självständigt och trivs med att ge god service
Erfarenhet från serviceyrken är ett stort plus, och har du arbetat med liknande uppgifter tidigare är det meriterande.
Vi erbjuder
Som konsult hos Manpower får du:
* Spännande uppdrag hos några av Sveriges största företag
* Trygg anställning med kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar.
* Möjlighet till kompetensutveckling och karriärplanering tillsammans med din konsultchef
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med alla bakgrunder och erfarenheter.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.Publiceringsdatum2026-01-19Så ansöker du
Låter det intressant? Ansök redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsten tillsätts så snart vi hittar rätt person.
Vid frågor, kontakta ansvarig konsultchef Charlotte Johansson via e-post: charlotte.johansson1@manpower.se
