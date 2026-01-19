Siteaccess Admin

Manpower AB / Administratörsjobb / Karlskrona
2026-01-19


Visa alla administratörsjobb i Karlskrona, Ronneby, Torsås, Karlshamn, Emmaboda eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Manpower AB i Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Emmaboda, Tingsryd eller i hela Sverige

Vill du arbeta i en roll där du får möta många olika människor och där ingen dag är den andra lik? Vi på Manpower söker nu en Site Access Coordinator till Telenor i Karlskrona. Uppdraget är ett konsultuppdrag på sex månader med goda möjligheter till förlängning. Du blir anställd av Manpower och arbetar hos Telenor - en arbetsgivare som är både omtyckt och välkänd.

Om rollen

Som Site Access Coordinator arbetar du kontorstid i Telenors moderna och trevliga lokaler i Karlskrona. Din huvudsakliga uppgift är att hantera behörigheter kopplat till inpassering på Telenors tekniska siter. Det innebär bland annat:

* Hantering av accesskort och nycklar
* Tilldelning av behörigheter
* Daglig kontakt med kollegor, leverantörer, fastighetsägare och entreprenörer via mail och telefon

Det är en mångsidig roll med stort fokus på service och kommunikation.

Vem söker vi?

Vi tror att du är:

* Kommunikativ, serviceinriktad och ansvarstagande
* Initiativtagande och noggrann
* Van att arbeta självständigt och trivs med att ge god service

Erfarenhet från serviceyrken är ett stort plus, och har du arbetat med liknande uppgifter tidigare är det meriterande.

Vi erbjuder

Som konsult hos Manpower får du:

* Spännande uppdrag hos några av Sveriges största företag
* Trygg anställning med kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar.
* Möjlighet till kompetensutveckling och karriärplanering tillsammans med din konsultchef

Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med alla bakgrunder och erfarenheter.



Om Manpower

Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.

Publiceringsdatum
2026-01-19

Så ansöker du
Låter det intressant? Ansök redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsten tillsätts så snart vi hittar rätt person.
Vid frågor, kontakta ansvarig konsultchef Charlotte Johansson via e-post: charlotte.johansson1@manpower.se.

Ersättning
Not Specified

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3b149132-fa93-".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Manpower AB (org.nr 556348-1588)

Arbetsplats
Manpower

Kontakt
Charlotte Johansson
Charlotte.Johansson1@manpower.se

Jobbnummer
9690795

Prenumerera på jobb från Manpower AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Manpower AB: