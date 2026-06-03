Site Safety Officer - Beccs
21Activa Bemanning & Rekrytering AB / Matematikerjobb / Stockholm Visa alla matematikerjobb i Stockholm
2026-06-03
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-03Om tjänsten
Projektets startdatum: 22 Jun 2026
Projektets slutdatum: 31 Dec 2026 med möjlighet till förlängning
Vår kund söker nu en engagerade och driven Site Safety Officer som vill ta en nyckelroll i att skapa en säker, strukturerad och hållbar arbetsmiljö på site. I denna roll får man stort inflytande och möjlighet att arbeta nära både produktion och ledning i ett komplext och spännande projekt.
Om rollen
Som Site Safety Officer ansvarar du för att säkerställa att allt arbete på site bedrivs säkert och i enlighet med gällande lagar, föreskrifter och projektets säkerhetskrav, med särskilt fokus på ett eller flera Work Packages.
Du rapporterar till BAS-U Case Manager och arbetar i nära samverkan med Work Package Owner, Construction Management-funktionen, sitekoordinatorer och entreprenörer. Rollen är både operativ och strategisk – perfekt för dig som vill kombinera närvaro ute på site med påverkan på övergripande säkerhetsarbete.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Säkerställa efterlevnad av alla arbetsmiljö- och säkerhetskrav inom tilldelat Work Package
Genomföra regelbundna skyddsronder, säkerhetsinspektioner och revisioner
Identifiera risker, genomföra riskbedömningar och driva förebyggande åtgärder
Utveckla, implementera och följa upp säkerhetsrutiner och arbetssätt
Leda säkerhetsutbildningar och toolbox talks för personal och entreprenörer
Följa upp säkerhetsutfall, hantera avvikelser och initiera korrigerande åtgärder
Rapportera incidenter, tillbud och risker samt eskalera kritiska frågor vid behov
Säkerställa korrekt och spårbar dokumentation av säkerhetsarbetet
Bidra till kontinuerliga förbättringar och utveckling av projektets säkerhetskultur
Samverka med andra safety-roller för en sammanhållen och effektiv site safety-strategi
En nyckelroll i ett komplext och samhällsviktigt projekt
Möjlighet att påverka och utveckla säkerhetsarbetet på riktigt
Ett professionellt, engagerat team med höga ambitioner
En arbetsmiljö där säkerhet, kvalitet och samarbete står i centrum Kvalifikationer
Vem vi söker
Vi söker dig som är trygg i din kompetens, tydlig i ditt ledarskap och genuint engagerad i arbetsmiljö och säkerhet.Erfarenheter
Minst 5–7 års erfarenhet av arbetsmiljö- och säkerhetsarbete på site
Erfarenhet från anläggnings-, bygg- eller infrastrukturprojekt
Dokumenterad vana av riskhantering och regeluppföljning
Kompetens & kunskap
Mycket god kunskap om svensk arbetsmiljölagstiftning och branschpraxis
Förmåga att genomföra riskanalyser, säkerhetsinspektioner och revisioner
Vana vid säkerhetssystem, rapporteringsverktyg och uppföljningDina personliga egenskaper
Beslutsam, noggrann och lösningsorienterad
Stark kommunikativ förmåga och lätt för att skapa förtroende
Trivs både med självständigt arbete och nära samarbete i team
Proaktiv och drivande i att bygga en stark säkerhetskulturUtbildningsbakgrund
YH-utbildning eller kandidatexamen inom arbetsmiljö, bygg, teknik eller motsvarande
Certifieringar inom arbetsmiljö/säkerhet är meriterande
Omfattande relevant erfarenhet kan väga upp formell utbildning
Språk
Flytande svenska och engelska i tal och skriftÖvrig information
Flexibel och anpassningsbar i en dynamisk projektmiljö
Hög integritet och starkt engagemang för säkerhet och kvalitet
Beredd att vid behov arbeta utökade tider för att möta projektets krav
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett komplext och samhällsviktigt projekt
Möjlighet att påverka och utveckla säkerhetsarbetet på riktigt
Ett professionellt, engagerat team med höga ambitioner
En arbetsmiljö där säkerhet, kvalitet och samarbete står i centrum
Om arbetsgivaren
Vi på 21Activa har över 30 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering.
Med fokus på lager, logistik, transport och administration hjälper vi företag i Stockholm, Uppsala, Roslagen och Mälardalen att hitta rätt kompetens.
Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal som står för trygghet och engagemang. När våra medarbetare mår bra skapas de bästa resultaten för våra kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Wernström". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 21Activa Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 559313-8133), https://cv.21activa.se/cv_21activa/iframe.jsp?
129 54 STOCKHOLM Jobbnummer
9946540