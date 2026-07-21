Site Reliability Engineer till Miss Group
Bravura Sverige AB / Datajobb / Kungälv Visa alla datajobb i Kungälv
2026-07-21
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Miss Group.Om företaget
Miss Group är en internationell leverantör av digitala tjänster med fokus på hosting, domäner och webbnära lösningar för små och medelstora företag. Sedan starten 2014 har bolaget vuxit till en global aktör med kontor i flera länder och huvudkontor i Stockholm, genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv.
Hostek är en del av koncernen och bidrar med specialistkompetens inom hosting. Här arbetar du i ett mindre, sammansvetsat team samtidigt som du får tillgång till resurser och utvecklingsmöjligheter från en större organisation, vilket skapar en balans mellan närhet, stabilitet och långsiktighet.
Du ingår i ett teknikerteam som ansvarar för drift, utveckling och kundleveranser. Arbetet sker nära datacentermiljön med fokus på att leverera stabila och skalbara lösningar, i en kultur präglad av hög teknisk kompetens och starkt samarbete.Dina arbetsuppgifter
I rollen som Site Reliability Engineer arbetar du nära den operativa driften av Miss Groups datacenter. Du är delaktig i att säkerställa stabilitet och tillgänglighet i en affärskritisk miljö där höga krav ställs på tillförlitlighet.
Du arbetar både reaktivt och proaktivt, från felsökning och incidenthantering till att förbättra arbetssätt, automatisera processer och optimera infrastrukturen över tid. Rollen har ett tydligt fokus på Windows Server-miljöer och nätverk, men innefattar även ett helhetsperspektiv på drift och utveckling.
Du blir en viktig del av teamet där du bidrar till att skapa långsiktigt hållbara lösningar och förbättrad operativ effektivitet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Drift, underhåll och vidareutveckling av Windows Server och Linux-baserade miljöer
Säkerställa hög tillgänglighet, redundans och stabilitet i datacentermiljön
Incidenthantering och felsökning på 2nd/3rd line-nivå
Automatisering och förbättring av operativa processer
Dokumentation av lösningar, rutiner och arbetssätt
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Erfarenhet av Windows Server (Active Directory, DNS, GPO, Hyper-V eller motsvarande)
God förståelse för IT-drift, tillgänglighet och säkerhet
God kunskap inom nätverk (TCP/IP, routing, switching, brandväggar)
B-körkort
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av drift i datacenter- och/eller större IT-miljöer
Grundläggande kunskaper i Linux
För att trivas i rollen som Site Reliability Engineer på Miss Group arbetar du strukturerat och tar ansvar för dina uppgifter från start till mål. Du har ett analytiskt förhållningssätt och kan prioritera i en driftkritisk miljö där flera händelser pågår parallellt. Du är lösningsorienterad och kombinerar förmågan att hantera incidenter med ett långsiktigt fokus på stabilitet och förbättring.
Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, där du bidrar med erfarenhet från drift, support och förändringsarbete. Med ett starkt tekniskt intresse ser du naturligt möjligheter till effektivisering, och du är kommunikativ, lyhörd och delar kunskap på ett tydligt sätt.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Kungälv, Göteborg Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Brillante Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7868035-2108920". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Nordstadstorget 6 (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
10007933